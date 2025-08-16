Mínimos históricos en la frontera sur; sólo 50 cubanos interceptados

Getting your Trinity Audio player ready...

Las autoridades de Estados Unidos registraron mínimos históricos en la frontera sur con México en el mes de julio, cuando sólo 50 cubanos fueron interceptados.



Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, julio cerró con sólo 4601 personas detenidas en un intento por cruzar la frontera, un 25% de las reportadas en junio que ya habían establecido récord.

El presidente Donald Trump determinó como una de sus promesas de campaña cortar al máximo el número de entradas ilegales por toda la frontera méxico-estadounidense, que durante los 4 años previos a su llegada a la Casa Blanca había reportado máximos históricos.

La cifra es más elocuente si se comparan los acumulados interanuales, en el año fiscal 2024 hasta el cierre de julio las detenciones fueron 1.418,656 por la frontera sur y en este 2025 apenas llegan a 222,863, es decir apenas un 15.7%.

En el caso de los cubanos detenidos, los 50 interceptados representan la cantidad más baja de los últimos 60 meses.

Una cifra prácticamente insignificante si se compara con los más de 20 mil que lo hicieron en julio de 2022.

Es de destacar que más de 600 mil cubanos ingresaron por esta vía a Estados Unidos en los cuatro años previos a la llegada de Donald Trump a la presidencia.