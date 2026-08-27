Intenso despliegue del embajador cubano por territorio chileno enciende las alarmas

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El amplio despliegue de actividades del embajador cubano Óscar Cornelio Oliva, en apenas nueve meses en funciones en Chile, han llamando la atención de medios chilenos y de círculos diplomáticos en esa nación.

Desde su llegada en noviembre de 2025, el diplomático cubano ha protagonizado más de 60 actividades en 13 comunas del país, entre ellas varios encuentros con líderes y representantes del Partido Comunista chileno, reveló el miércoles el diario chileno El Líbero.

“No nos sorprende esta denuncia de El Líbero. Incluso nosotros lo hemos estado denunciando”, declaró a Martí Noticias, Pablo Alfonso, periodista cubano exiliado en Chile y miembro del grupo Cubanos Libres en esa nación.

La publicación aseguró que revisó 70 posts en las redes sociales de la sede diplomática cubana, en las que se promueven 60 actividades típicas de cualquier jefe de misión, pero desarrolladas en un amplio despliegue territorial por diferentes comunas del país, un hecho que ha causado preocupación en algunos círculos diplomáticos.

"Para varios, estos encuentros son inadecuados y hay que tenerlos bajo la lupa, porque no es un secreto que la diplomacia de la isla siempre ha tenido entre sus objetivos penetrar en todas las capas de los distintos países en pro de sus intereses. A veces eso puede incluir incluso acciones de desestabilización, creen algunos consultados", indica la publicación.



“Es erróneo pensar que en Cuba se separa lo que es la diplomacia y el espionaje”, señaló a El Líbero un exembajador chileno "que conoce de cerca el trabajo que realizan los enviados de la isla".

Alfonso dijo que ellos como grupo Cubanos Libres han denunciado la libertad de movimientos que tiene Cornelio Oliva en Chile.

“Este hombre se está moviendo libremente por todo el país y no pasa nada. Más allá de sus labores diplomáticas, está simplemente el proselitismo político porque no vemos que se reúne con los cubanos. La mayoría de los cubanos acá no quieren saber de la embajada, los identifican como represores”, aseguró.

La investigación de El Líbero afirmó que la agenda de Cornelio Oliva se hizo más intensa a partir este mes de agosto, en medio de las conmemoraciones del régimen de la isla del centenario del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro.

En la redes sociales, el embajador cubano en esa nación andina ha defendido la Revolución Cubana, el pensamiento de Fidel Castro y cuestionado el embargo de Estados Unidos a la isla.

“La mayoría de los cubanos no lo van a esperar al embajador en ninguna comuna. ¿Quiénes lo están haciendo? Los chilenos comunistas que defienden el comunismo desde las bondades del capitalismo. Y a eso va él: a seguir calando, a seguir impulsando su revolución comunista acá”, consideró Alfonso.

Para este periodista cubano, es muy molesto que esto siga ocurriendo en Chile y que no se haga nada.

“Esto hay que pararlo”, declaró Alfonso, uno de los activistas cubanos que, en marzo de este año, en una manifestación pacífica frente a la sede de la embajada de Estados Unidos en Santiago de Chile, pidieron al presidente chileno José Antonio Kast que siguiera el ejemplo de Ecuador y Costa Rica, y rompiera con el régimen de Cuba.

En su reporte, El Líbero detalló como en las actividades de Cornelio Oliva en Chile han tenido preponderancia los encuentros con representantes del Partido Comunista chileno, como su presidente Lautaro Carmona, defensor del régimen de La Habana, y quien viajó a La Habana a los actos por el centenario del natalicio de Fidel Castro; con Daniel Jadue, excandidato comunista a las primarias presidenciales en 2021; diputados de esa organización, miembros de sus Comisión Política y líderes de las Juventudes Comunistas.

"Suscribo por completo las palabras del compañero Lautaro. Somos la misma causa. Sus conceptos, definiciones y propuestas son también las nuestras", dijo el embajador cubano en un acto el pasado 6 de enero en la sala Isidora Zegers, de la Universidad de Chile, por el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana, mostrando sus estrechos vínculos políticos con el Partido Comunista chileno.

“Estamos hablando que ha visitado comunas fuera de la región metropolitana. Y ha ido a muchas que tienen que ver con el Partido Comunista, aliados del régimen. Más claro ni el agua: está haciendo proselitismo político. No está haciendo diplomacia”, aseveró a Martí Noticias el periodista cubano Pablo Alfonso.