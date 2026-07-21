El régimen siempre ha planeado cómo "destruir la democracia americana", dice exoficial cubano

Getting your Trinity Audio player ready...

El exoficial de la inteligencia en Cuba, Enrique García, declaró a Martí Noticias que el objetivo del aparato de inteligencia del régimen cubanos desde 1959 ha sido buscar la desestabilización de Estados Unidos.

“El objetivo de ellos siempre ha sido desestabilizar políticamente a Estados Unidos, crear crisis en Estados Unidos y de ser posible, el objetivo de ellos, lo fue el de Fidel Castro desde el año 1959, destruir la democracia americana y el sistema de los Estados Unidos”, afirmó García.

Esta semana el Departamento de Estado publicó el informe Cuba: la capital de comunismo del siglo 21 que, entre otros puntos, expone cómo la organización National Network on Cuba (NNOC) comenzó a distribuir desde junio de este 2026 un "Plan Nacional de Respuesta Rápida" para activar, en 24 horas, acciones coordinadas de protestas, en todo el territorio norteamericano, ante edificios e instituciones federales y estadios, en caso de una intervención militar estadounidense en la isla.

El informe del Departamento de Estado destacó que el documento del NNOC sobre la isla se muestra como una estrategia para "hacer que sea política y materialmente costoso para el Gobierno de Estados Unidos emprender una guerra contra Cuba".

De acuerdo con Enrique García, quien tras desertar en 1989 fue asesor por más de una década de la comunidad de inteligencia norteamericana, el régimen cubano está presente en todos los grupos que lo apoyan en Estados Unidos.

“En todos estos grupos de extrema izquierda que han participado, no sólo en manifestaciones pacíficas, incluso se plantea en las protestas violentas contra las oficinas de inmigración, en las protestas violentas que se desarrollaron en este país hace seis años, que quemaron calles, centros comerciales, tiendas, detrás o junto a esos grupos, ha estado presente la dictadura cubana”, explicó.

El exoficial de la inteligencia cubana entre 1978 y 1989, que encabezó el trabajo del régimen de la isla contra Chile entre 1981 y 1983, recordó a Martí Noticias una de las fachadas usadas por La Habana para intentar reclutar a los miembros de las organizaciones de apoyo a Cuba dentro de EEUU.

“Para esto también la inteligencia cubana tenía un brazo operativo que no era nominalmente parte de la inteligencia, pero que siempre estuvo manejado por ellos: el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), utilizado como fachada", dijo.

"A través de ahí iban las Brigadas Venceremos, todos estos grupos que iban a Cuba eran atendidos por oficiales de la Dirección Nacional de Inteligencia y muchos de ellos eran reclutados por el servicio de inteligencia cubano para realizar trabajos de desestabilización y de influencia política directa”, comentó.

García consideró además que el plan del régimen de La Habana para desestabilizar Estados Unidos, estuvo muy cerca de hacerse una realidad.

“Yo recuerdo haberlo conversado con funcionarios de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos hace muchos años. Hay sobrados ejemplos de cómo ese plan desarrollado por la dictadura cubana desde 1959, estuvo en algunos momentos de la historia muy cerca de poderse realizar”, aseguró.