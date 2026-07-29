Cubano se enfrenta a partidarios del régimen en Australia

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El cubano Dixsan Hernández protagonizó un enfrentamiento contra partidarios del régimen de La Habana en Australia durante una actividad que organizaron el domingo en un centro comunitario en Sidney.

Un video que publicó Hernández en sus redes sociales mostró el careo que tuvo con algunos de los presentes en esa actividad, con la presencia mayoritaria de exiliados en Australia de países latinoamericanos como Argentina y Chile.

“El domingo estaba paseando con mi hijo menor en ese lugar y una persona se me acercó y me dijo había una fiesta cubana y yo pensando que era una fiesta normal como siempre se hace aquí. Y cuando llego era una fiesta celebrando el 26 de julio”, explicó en una entrevista para Martí Noticias.

Hernández contó que cuando entró con su teléfono, comenzó a hablar y describir lo que en su opinión estaba pasando en esa actividad en la cual se veían carteles que decían “Festival Cultural en Solidaridad con Cuba”, “Defender la revolución cubana”, “Moncada: motor de la revolución cubana” o pedían el levantamiento del embargo estadounidense a la isla; banderas de Cuba, Palestina y la de los aborígenes de Australia; imágenes del Che Guevara y varios participantes bailando al ritmo de la música cubana.

“Cuando estoy en un rincón hablando, se me van acercando. Porque todos ellos me conocen. Y uno de ellos pasó por mi lado y me escuchó hablando de lo que estaba pasando. Entonces se acercó una mujer primero y me dijo que ellos eran humanistas. Y yo le respondí que lo que ellos estaban haciendo era apoyar a la dictadura mientras el pueblo cubano está muriendo”, declaró.

El video grabado por Hernández mostró su fuerte careo con varios de los participantes de la actividad. A uno de ellos se le escucha decirle al cubano que ellos lo que estaban haciendo era recoger dinero para niños con cáncer en Cuba.

“Supuestamente estaban haciendo una recolecta para un hospital en 10 de Octubre para los niños con cáncer. Pero llevan tiempo haciendo eso. Dicen que se llama Operación Hatuey. Y yo les dije: ‘pero tú sabes que ese dinero nunca llega a la gente. Si las medicinas hay que llevarlas toda a los hospitales’, comentó a Martí Noticias.

Este cubano comentó a Martí Noticias que es dueño de una compañía de camiones en Sidney, pero que tiene la mayor parte de su familia, incluyendo sus padres, en Arroyo Naranjo, La Habana. Con él vive un hijo de 26 años que llevó de Cuba y otro de 16 años que nació en Australia.

Según Hernández, se enfrentó a simpatizantes del régimen cubano en ese país porque no quiere un futuro para su familia como el duro presente que hoy vive una mayoría de los cubanos.

“De hecho mi mamá me mandó un mensaje llorando porque dice que ahora no me va a poder ver más. Y yo le dije: bueno que quieres que haga. Yo no lo hago por ti. Ya ustedes están viejos, escogieron su vida. Pero tengo mi hija en Cuba. Tengo una nieta. Tengo un nieto que viene en camino. Y yo quiero que el futuro de ellos no sea igual que el de ustedes”, aseguró.