Derrumbes en Centro Habana dejan a varias familias a la intemperie

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Varias familias residentes en un edificio ubicado en la calle Campanario, esquina Neptuno, en el municipio de Centro Habana, permanecen en la parte baja del inmueble tras el colapso parcial de su estructura. La permanencia a la intemperie ocurre a la espera de una reubicación oficial y bajo condiciones climáticas desfavorables, según corroboró una vecina a Martí Noticias.

“Ahí quedan bastantes, primero estaban en la calle y ahora los han colocado debajo del edificio porque ha llovido y todo. Y también estuvo un camión, recogió algunos muebles para guardárselo en algún almacén para que no se le echen a perder”, declaró la residente.

De acuerdo con el testimonio, los bomberos acudieron al lugar después del derrumbe para advertir a los habitantes que no podían reingresar a sus apartamentos ante el riesgo inminente de un desplome total.

“Hace como un mes se cayó dos pisos de dentro y sacaron a muchos y estos quedaron, se quedaron en sus casas. Y ahora hace como 15 días, más o menos, se cayó adentro también y están muy frágiles los techos que quedan”, detalló la vecina.

Ante la falta de una alternativa habitacional inmediata, algunos de los afectados se alojaron temporalmente en viviendas de familiares. A otros vecinos se les ofreció como solución provisional ocupar el espacio de una antigua instalación comercial cercana.

“En una tienda de aquí mismo de Neptuno, que son unas como dos o tres plantas, pero no les convino, no sé por qué, si es que está muy mal estado”, agregó la fuente.

La fuente también nos comunicó que ancianos que estaban entre los afectados por el desplome fueron llevados a hogares de ancianos en algunos casos y los niños trasladados a casas de familiares.

El caso del derrumbe en Campanario y Neptuno no es aislado. En la calle Ánimas número 714, los residentes de otro edificio, parcialmente colapsado hace más de un mes, continúan a la espera de una respuesta institucional.

Antonio Font, propietario de un apartamento en dicho inmueble, explicó a Martí Noticias que han acudido a distintas entidades gubernamentales sin recibir una solución definitiva hasta la fecha.

“Hace ya como dos meses y las autoridades no han dado respuesta de ningún tipo, el gobierno del municipio a la vivienda del municipio, y ya y lo sabe la delegada, pero nadie toma medidas ni nada”, afirmó Font.

Información recopilada por nuestro medio indica que las personas desplazadas por colapsos estructurales enfrentan dos caminos principales: el traslado a albergues estatales o la acogida temporal por parte de allegados.

Reportes llegados a Martí Noticias dan parte de que muchas personas afectadas por derrumbes son enviadas a albergues estatales, en muchos casos oficinas públicas adaptadas, donde se reportan condiciones de hacinamiento, problemas eléctricos e insalubridad.

El escenario se enmarca en una crisis estructural reconocida por el propio Ministerio de la Construcción de Cuba (Micons). Cifras oficiales sitúan el déficit nacional en más de 800.000 viviendas.