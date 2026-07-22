¿Cuánto costará reconstruir Cuba?Expertos calculan la inversión en capital y tiempo (VIDEO)

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De 275 a 375 mil millones de dólares, en un plazo entre 10 y 15 años, sería el estimado del costo de una recuperación económica de la energía, la infraestructura, la vivienda, la agricultura, el turismo y las telecomunicaciones en un cambio de democrático en Cuba, según una de las ponencias presentadas sobre este tema en la conferencia “Ideas para Cuba, la reconstrucción de la infraestructura cubana como parte de la transición hacia la democracia", celebrada este miércoles en Miami en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.

De acuerdo con la exposición de Rafael Romeu, presidente de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que calcula entre 180 y 270 millones de dólares el costo de los primeros 180 días de una estabilización tras el inicio de la transición democrática en Cuba, los fondos de la reconstrucción de la isla no serían una ayuda, sino que estarían financiados por el capital privado, sobre todo de Estados Unidos.

“El costo de la recuperación del sector eléctrico en Cuba sería entre 5.000 y 8.000 millones de dólares y va a tomar de tres a cinco años”, declaró a Martí Noticias, Jorge Piñón, experto petrolero e investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, ponente en la conferencia sobre la recuperación del sector energético en la isla.

El experto petrolero recordó que más de una decena de unidades de generación eléctrica hoy en Cuba tienen más de 40 años de explotación.

“Estas plantas están cansadas, están rotas, mala tecnología, están quemando un crudo cubano que es el círculo vicioso que deteriora cada vez el sistema electroenergético en la isla. Entonces va a pasar tiempo”, subrayó Piñón.

Josenrique Cueto, exdirector interino del Departamento de Agua y Alcantarillado del condado Miami-Dade, habló en esta conferencia sobre la reconstrucción del sistema de agua y alcantarillado en Cuba que, según calcula, sería de unos 8.000 millones de dólares.

“Una recuperación inicial podría ser factible en unos 24 meses. Sin embargo, tener un sistema funcionando, estable, consistente, tomaría como mínimo entre 5 y 10 años. Se necesita mucha inversión y experiencia para llevar eso a cabo”, afirmó Cueto a Martí Noticias.

Una de las ideas expuestas en esta conferencia fue que, sin un cambio de régimen comunista en Cuba, cualquier reforma e inversión fracasaría,

“El futuro de Cuba puede ser extremadamente brillante. Tenemos el talento humano, la capacidad, el capital privado en el exilio que está dispuesto a invertir inmediatamente para reconstruir el país, sin que el gobierno americano participe en esas áreas, pero todo esto depende de un tema esencial que es el cambio de régimen. Eso no va a suceder mientras esté la familia Castro, la familia Díaz-Canel al frente de ese sistema”, apuntó Marcell Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami.

Por su parte, el vicepresidente de este Museo, Jesús Tundidor, aseguró a Martí Noticias que el exilio cubano en Miami se está preparando para el momento del cambio democrático en la isla.

“Queremos que el gobierno de Estados Unidos, el secretario Marco Rubio, todo el mundo entienda que nosotros tenemos un plan. Estamos para una Cuba libre”, aseveró Tundidor.