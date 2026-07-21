EEUU envía otro vuelo con ayuda humanitaria a Cuba como parte de un programa de $100 millones

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El gobierno de Estados Unidos envía este martes un nuevo vuelo con ayuda humanitaria destinada al pueblo cubano, como parte del compromiso de hasta 100 millones de dólares anunciado en mayo por el secretario de Estado Marco Rubio.

El cargamento, transportado por la aerolínea 7Air, incluye 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos y será distribuido a través de organizaciones independientes y religiosas, entre ellas Catholic Relief Services y Cáritas Cuba.

La salida desde Miami forma parte de una operación de entregas humanitarias coordinada por el Departamento de Estado. Aunque el comunicado la presenta como el lanzamiento de esta operación aérea, Estados Unidos ya ha enviado anteriormente otros cargamentos de ayuda a la isla.

Durante el anuncio del operativo en un almacén de carga del Aeropuerto Internacional de Miami, funcionarios estadounidenses destacaron que la asistencia responde al deterioro de las condiciones humanitarias en Cuba, marcado por la escasez de alimentos, medicamentos, combustible y otros servicios esenciales.

El Departamento de Estado señaló que esta primera entrega marca el inicio de una operación de ayuda humanitaria más amplia, financiada por Estados Unidos, cuyo objetivo es apoyar al pueblo cubano sin canalizar los recursos a través del régimen de La Habana.

La iniciativa fue anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio en mayo, cuando ofreció un paquete de asistencia humanitaria de hasta 100 millones de dólares para enfrentar la creciente crisis que vive la isla.

Martí Noticias fue uno de los medios invitados por el Departamento de Estado para presenciar la carga y salida del primer vuelo desde Miami hacia Cuba.

Se espera que funcionarios estadounidenses ofrezcan detalles adicionales sobre el programa y respondan preguntas de la prensa durante el evento.