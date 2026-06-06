"Tenemos cientos de millones de dólares esperando", funcionaria sobre ayuda de EEUU para Cuba

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La embajadora adjunta de Estados Unidos ante la ONU, Tammy Bruce, defendió en Fox Business las nuevas sanciones de la administración Trump contra el régimen cubano y afirmó que la isla representa una prioridad de seguridad nacional para Washington.

En una entrevista en el programa Varney & Co. el 5 de junio, Bruce fue consultada sobre las recientes medidas contra Miguel Díaz-Canel, su familia y altos funcionarios del régimen comunista.

“Puedo decirles que con lo que quiere hacer el presidente Trump, él es muy transparente sobre sus intereses en la seguridad nacional de Estados Unidos. El mundo se hace cada vez más pequeño. Todo lo que hace se basa en lo que es mejor para la seguridad nacional de EE.UU., ya sea en Medio Oriente o, por supuesto, extremadamente cerca de casa, a 90 millas de la costa de Florida con Cuba.”

Bruce enfatizó que el pueblo cubano merece ser libre y citó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio cuando declaró: “Ya no toleraremos regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que busquen amenazar la seguridad nacional de Estados Unidos.”

Bruce describió la situación actual de Cuba sin rodeos: “Cuba es una nación fallida. Sin Venezuela, no puede ni alimentar a su pueblo.”

Además, destacó que Estados Unidos tiene recursos listos para ayudar: “Cuando se trata de ayuda humanitaria, tenemos cientos de millones de dólares esperando. Y tenemos un liderazgo que puede definirlo e implementarlo. Como hemos visto con el presidente Trump, la libertad es posible, incluyendo para Cuba. Ese es el mensaje que creo que el pueblo cubano también está escuchando.”

Las palabras de Bruce se produjeron tras la firma de nuevas sanciones por parte de Trump, que endurecen la presión económica sobre el régimen de La Habana.

La funcionaria vinculó la política hacia Cuba con la estrategia general de “máxima presión” de la administración contra regímenes autoritarios cercanos a territorio estadounidense.

Esta semana, específicamente el jueves 4 y viernes 5 de junio de 2026, el presidente Donald Trump declaró que Cuba es una “nación fallida” que está sufriendo hambre, falta de energía, petróleo y dinero.

"Queremos que sean un país bien administrado que pueda alimentar a su gente… Vamos a ayudarlos. Vamos a tratar bien a Cuba y vamos a dejar que nuestra gente [cubano-americanos] regrese e invierta en Cuba si quieren", declaró el presidente.