Crisis alimentaria en Cuba: Más de cien mil niños no están recibiendo leche

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La revelación de que más de 100.000 niños cubanos no están recibiendo la leche prevista por el Estado ha generado preocupación entre activistas y ciudadanos de la isla, quienes consideran que la situación refleja el deterioro de las condiciones de vida y de la seguridad alimentaria en el país.

La cifra fue reconocida recientemente por Dayana Matech Vilá, vicepresidenta primera del Grupo Empresarial de la Industria Agroalimentaria, durante una emisión del programa oficialista Cuadrando la Caja, donde explicó que las dificultades en el acopio y distribución de leche afectan a decenas de miles de menores.

Minerva del Sol, activista de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR) y médica veterinaria que reside en Guáimaro, Camagüey, afirmó que el número podría ser incluso mayor y señaló que se trata de una situación que debería conmover a toda la sociedad cubana.

"Más de 100.000 niños en Cuba están enfrentando dificultades para recibir la leche que les corresponde y se quedaron cortos con ese número, aunque esta es una cifra que debería estremecer a cualquier sociedad que aspire a proteger a sus hijos", expresó Del Sol.

La activista recordó que durante años las autoridades cubanas garantizaron que ningún niño quedaría sin acceso a este alimento esencial.

"La leche no es un lujo, es un alimento esencial para el crecimiento, la salud y el desarrollo de nuestros niños. Durante años se nos aseguró que ningún niño cubano le faltaría un vaso de leche, pero la realidad actual muestra algo muy diferente. Hoy faltan alimentos básicos, faltan medicamentos y tristemente también falta la leche para miles de niños", afirmó.

Durante el programa televisivo, Matech Vilá explicó que la escasez de combustible impide recoger toda la leche producida en el país y distribuirla adecuadamente. Según la funcionaria, los primeros meses del año corresponden a la etapa de menor producción, pero advirtió que los problemas podrían hacerse más evidentes durante la temporada alta.

La directiva indicó que más de 100.000 niños no están recibiendo la leche prevista debido a las dificultades en el acopio y la distribución. Reconoció además afectaciones en el suministro de leche en polvo, especialmente en La Habana, donde los menores dependen de este producto importado.

De acuerdo con las declaraciones de Matech Vilá, las dificultades para concretar operaciones comerciales y la cancelación de servicios de algunas navieras internacionales han afectado la llegada de leche en polvo al país. Las autoridades también admitieron problemas para garantizar otros alimentos destinados a la población infantil, como la carne de res y el picadillo.

"Muchas familias se hacen preguntas. ¿Qué sucede con la leche en polvo que llega a Cuba mediante donaciones internacionales? ¿Dónde está esa ayuda que debería llegar directamente a quienes más la necesitan? La transparencia es fundamental cuando se trata de recursos destinados a la alimentación infantil", indicó Del Sol.

La integrante de FLAMUR también criticó las restricciones que enfrentan los productores agropecuarios para comercializar directamente sus productos.

"¿Por qué no se le permite a los ganaderos vender su leche directamente a la población? Muchos productores podrían contribuir a aliviar esta crisis si tuvieran la libertad de comercializar sus productos sin tantos intermediarios y restricciones", señaló.

La activista consideró que una mayor apertura a la producción y comercialización local podría ayudar a aliviar la escasez y garantizar un mejor acceso a este alimento básico para miles de familias cubanas.

"Los niños deben ser siempre la prioridad. Su bienestar, su salud y su futuro tienen que estar por encima de cualquier interés político o burocrático... Cuando a un niño le falta la leche, no solo falta un alimento; falta tranquilidad en el hogar, falta esperanza en los padres y falta la seguridad de que las nuevas generaciones puedan crecer sanas y fuertes. Nuestros niños merecen más, merecen cuidado, protección y un futuro mejor", apuntó.