Hammer y representantes de la iglesia católica conversan sobre entrega de la ayuda humanitaria

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El encargado de Negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, sostuvo una reunión con altos representantes de la Iglesia Católica en la isla para abordar la propuesta de Washington de canalizar ayuda humanitaria adicional directamente a los cubanos a través de organizaciones independientes, informó este lunes la Embajada estadounidense en La Habana.

La sede diplomática señaló en redes sociales que sostuvo una “reunión fructífera” con el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez y los monseñores Arturo González Amador y Eloy Ricardo Domínguez, durante la cual conversaron sobre los 100 millones de dólares en asistencia humanitaria que la administración del presidente Donald Trump ha ofrecido para beneficiar a la población cubana.

Los fondos están destinados a los “cubanos de a pie” y serán distribuidos mediante la Iglesia Católica, Cáritas Cuba y otras entidades consideradas confiables por Washington. “Seguiremos trabajando juntos, con Cáritas Cuba para ayudar a los más necesitados”, indicó la sede diplomática.

La reunión se produce semanas después de que el Departamento de Estado reiterara públicamente su disposición a entregar ayuda humanitaria directa a la población cubana, siempre que su distribución se realizara a través de canales independientes del gobierno.

“Hoy, el Departamento de Estado reafirma públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano”, señaló la institución en una declaración divulgada en mayo.