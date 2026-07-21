Cáritas Cuba: décadas de ayuda a las comunidades más vulnerables

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Cáritas Cuba es la organización de asistencia social y humanitaria de la Iglesia Católica en la isla. Desde hace más de dos décadas recibe el respaldo de Friends of Caritas Cuba, una organización sin fines de lucro fundada en Boston en 1999, tras el llamado del papa Juan Pablo II a que "Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba". Actualmente, Friends of Cáritas Cuba es el principal donante internacional de Cáritas Cuba.

La misión de esta organización es fortalecer la capacidad de asistir a las poblaciones cubanas más vulnerables mediante programas dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, niños en situación de riesgo, personas que viven con VIH/SIDA y comunidades afectadas por desastres naturales. La ayuda se ofrece sin distinción de religión, afiliación política u orientación sexual.

Los recursos enviados desde Estados Unidos son entregados directamente por la red de parroquias y equipos de Cáritas presentes en las diócesis cubanas, evitando intermediarios gubernamentales. Esta estructura permite identificar a las familias más necesitadas y hacer llegar alimentos, productos de higiene, medicamentos, artículos para el hogar y otros insumos esenciales.

La organización también acompaña la entrega de ayuda con servicios comunitarios como consultas médicas, actividades recreativas para niños y atención a personas mayores y con discapacidad.

La distribución enfrenta importantes desafíos debido a la crisis económica y energética que vive Cuba. La escasez de combustible obliga en ocasiones a transportar los donativos en medios alternativos, incluidos carretas de bueyes, para llegar a comunidades rurales de difícil acceso.

En 2026, Cáritas distribuyó casi la totalidad de los tres millones de dólares de ayuda humanitaria enviados por Estados Unidos para asistir a los damnificados del huracán Melissa, que azotó el oriente de Cuba en octubre de 2025.

Los donativos, integrados por alimentos, productos de higiene, purificadores de agua y artículos de primera necesidad, han llegado a comunidades de la provincia de Santiago de Cuba, entre ellas Hongolosongo, en las cercanías de El Cobre, donde numerosas familias aún enfrentan las consecuencias del ciclón.

De acuerdo con la agencia Reuters, en años anteriores la organización también canalizó ayuda de emergencia tras el paso de otros huracanes y durante la pandemia de COVID-19, distribuyendo alimentos, medicamentos, artículos de higiene y suministros médicos a través de su red parroquial en distintas provincias del país.

Además de los tres millones de dólares ya distribuidos casi en su totalidad, Estados Unidos anunció una propuesta de ayuda humanitaria adicional por 100 millones de dólares para Cuba, de los cuales 60 millones serían administrados por Cáritas y el resto por otras organizaciones no gubernamentales.