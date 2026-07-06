Arzobispo advierte que “la ayuda no basta” para solucionar la crisis que vive Cuba (VIDEO)

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El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, advirtió sobre la difícil situación que atraviesan muchos cubanos y afirmó que la ayuda humanitaria que llega al país resulta insuficiente para responder a las crecientes necesidades de la población.

Durante su homilía dominical, pronunciada el 5 de julio en la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, en Santiago de Cuba, el prelado señaló que son cada vez más las personas que solicitan ayuda para enfrentar las dificultades cotidianas. “Hay tanta gente pidiendo ayuda. Y la ayuda no basta. La ayuda que viene no basta. Tanta gente pidiendo ayuda”, expresó ante los fieles.

En una misa anterior, cuyo contenido fue publicado en la página del arzobispadomás temprano el domingo, el prelado explica en qué consiste la ayuda del Gobierno estadounidense distribuida por Cáritas, e insiste en que la asistencia humanitaria no es la solución para la profunda crisis que atraviesan los cubanos, aunque sí alivia la situación de miles de familias.



“Nosotros queremos que nos ayuden, pero nosotros lo que queremos es producir de tal manera que no tengamos que pedirle ayuda a nadie, sin ser orgullosos y sin ser prepotentes, y sin decir: yo no acepto ayuda... Aquel que dice no acepto ayuda, ese es un prepotente, un orgulloso. No, tenemos que ser humildes y cuando necesitamos debemos pedir”, dijo.

Detalló, además, la forma en que la ayuda de EEUU ha sido distribuida, respondiendo a interrogantes de la población sobre el tema. Washington ha brindado asistencia directa a las víctimas del huracán Melissa que azotó al oriente de Cuba en 2025 a través de Cáritas para evitar que esa ayude pase por las manos del régimen cubano.



"Aquí por el puerto y por aeropuerto han pasado más más de 50 contenedores con ayuda. ¿Quién lo ha repartido? Cáritas. ¿Quiénes son los miembros de Cáritas? Los miembros de las comunidades de cristianos, y se les pidió y ellos los repartieron. ¿A quiénes los repartieron? El donante que da el dinero, que da la ayuda, él decide a quién. Aquí la única condición que hubo fue que fueran personas y familias perjudicadas por el ciclón Melissa. Y Cáritas lo que hacía era llevarle la ayuda. ¿Qué nos pidió? Precisamente para evitar aquello de que yo le doy a quien me dé la gana, las comunidades tuvieron que hacer un levantamiento, que nosotros esa palabra la conocemos muy bien porque constantemente salud pública dice estamos haciendo un levantamiento de madres gestantes, de esto, de lo otro, y viendo a las personas que más necesidad tenían en estos momentos. ¿Le resolvieron el problema de la casa? No, eso hace falta, ¿qué resolvieron el problema de tres meses? No. Ustedes saben lo que significa eso. Pero unas ocho mil y pico de familias fueron beneficiadas que ya es bastante", aseguró.

Además de los 3 millones de dólares ya distribuidos casi en totalidad por Cáritas, de un total de 9 millones prometidos, EEUU propuso otros 100 millones de dólares de donativo humanitario para la isla, de los cuales 60 millones serán distribuidos por la organización católica y 40 millones por otras ONGs.

El domingo, el religioso se refirió a los dilemas que enfrentan muchas familias y personas que desean colaborar con quienes padecen mayores necesidades. “Muchas veces nosotros queremos ayudar, dar, y nos quedamos en la duda: ¿Lo doy? Si lo doy, pues mi familia se queda…, pero sé que tengo que hacer algo”, afirmó.

En su mensaje, el arzobispo vinculó las dificultades materiales que vive la población con el llamado evangélico a mantener la esperanza y la fortaleza espiritual. Citando las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, sostuvo que la fe puede ofrecer consuelo a quienes enfrentan situaciones de sufrimiento y agotamiento.

Hacia el final de la homilía, García Ibañez hizo referencia a los “momentos duros” que atraviesa el país e instó a los creyentes a permanecer unidos a Dios. “En estos momentos duros que estamos pasando, tengamos este evangelio ahí en nuestra cabeza, nuestra frente, en nuestros ojos”, dijo.

El arzobispo exhortó a los católicos a perseverar en la fe, promover la justicia y el bien común, y encontrar en la dimensión espiritual la fortaleza necesaria para afrontar la crisis que afecta a numerosos cubanos.

En mayo pasado, Monseñor García Ibáñez, que acostumbra a abordar de manera crítica la realidad de los cubanos en sus homilías, pidió cambios para la isla y medidas que mejoren la situación del país.