Arzobispo de Santiago de Cuba envía mensaje a los gobernantes en homilía de Pentecostés

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El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, exhortó este domingo a los gobernantes a actuar con humildad y responsabilidad, advirtiendo que no deben creerse "dueños del mundo" ni decidir sobre el destino de millones de personas.

Durante su homilía de Pentecostés, en el Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, el prelado insistió en que el ejercicio del poder debe estar guiado por la ética, el respeto a la dignidad humana y la búsqueda de la verdad por encima de intereses particulares.

"Los que tienen las responsabilidades de los pueblos de las naciones, tienen con mayor hincapié, hacer mayor hincapié en buscar la verdad. No creerse dueños del mundo, ni decidir por el destino de millones de personas", dijo.

El mensaje incluyó una alusión a la realidad de Cuba, donde subrayó la necesidad de fortaleza y sabiduría para enfrentar las dificultades actuales.

En la Oración de súplica, el sacerdote pidió a Jesucristo por el pueblo cubano.



"Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos; a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos; a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar, algún día, sanos al hogar; a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna; a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo; a los que sufren la violencia y el robo; a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales", dijo.

Las palabras de monseñor García Ibáñez se inscriben en una línea de pronunciamientos recientes, de tono pastoral y crítico, en los que el arzobispo enfatiza la importancia de la fe, la unidad y el compromiso con la verdad como pilares para sostener a la sociedad en medio de un contexto de crecientes desafíos económicos y sociales.

La semana pasada, el prelado hizo un llamado a un cambio en Cuba. "Nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Al principio de la misa dije que todos tenemos que cambiar y Cuba tiene que cambiar, y tienen que haber medidas que cambien la situación del país", afirmó.

Otras voces dentro de la Iglesia Católica han elevado el nivel de cuestionamiento al r[egimen cubano, como el padre Alberto Reyes, quien ha denunciado que el país vive un "genocidio silencioso" marcado por el hambre y la escasez, ha acusado al sistema de sostenerse sobre la mentira y ha llegado a pedir abiertamente la salida del poder de los gobernantes.