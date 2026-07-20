Rubio reafirma apoyo de EEUU a Venezuela y destaca inicio de diálogo para una transición política

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington mantendrá su apoyo a Venezuela y anunció que la asistencia estadounidense ya supera los 180 millones de dólares, con la posibilidad de ampliar esa ayuda en el futuro.

En declaraciones a periodistas el domingo, Rubio señaló que Estados Unidos también trabaja para facilitar el acceso de Venezuela a financiamiento y crédito internacional que contribuya a las labores de reconstrucción. Indicó que aún se evalúa el costo total de esos esfuerzos, que incluirán tanto la remoción de escombros como la construcción de nueva infraestructura.

El jefe de la diplomacia estadounidense también destacó como una “muy buena noticia” un acuerdo alcanzado la semana pasada entre representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 —la última reconocida por Washington como democráticamente electa— y el gobierno interino venezolano.

“Han acordado establecer un formato y un foro no solo para conversaciones de reconciliación, sino también para comenzar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”, afirmó el secretario de Estado.

Rubio agregó que las primeras conversaciones oficiales entre las partes podrían comenzar durante la primera semana de agosto y aseguró que el acuerdo ha sido recibido ampliamente en Venezuela como una señal positiva.

“Obviamente veremos cómo evoluciona, pero creemos que ese acuerdo fue recibido en Venezuela como una muy buena noticia y es algo en lo que vamos a estar muy involucrados”, concluyó.

La cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto que golpeó el norte de Venezuela el pasado 24 de junio sumera los 5 mil, según el balance más reciente divulgado por las autoridades. Los sismos provocaron el colapso de cientos de edificaciones y desencadenaron una de las peores emergencias registradas en el país en las últimas décadas.