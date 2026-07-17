Jorge Rodríguez bajo la lupa: Trump desclasifica documentos de la CIA sobre elecciones en Venezuela

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la desclasificación de un documento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) relacionado con un presunto esquema de manipulación electoral en Venezuela.

El anuncio ha reavivado el debate sobre el sistema automatizado de votación implementado durante el chavismo y sobre el papel que desempeñó Jorge Rodríguez en su creación y consolidación.

Trump aseguró que el documento contiene información sobre un supuesto plan para alterar digitalmente los resultados electorales en favor del régimen venezolano.

“Hoy damos a conocer documentos que revelan que la CIA recibió informes sobre un complot específico para manipular masivamente los resultados a favor del corrupto régimen de Maduro en Venezuela. Y eso fue exactamente lo que sucedió: conspiraron para amañar digitalmente las elecciones de su propio país en 2020”, dijo el mandatario.

El papel de Jorge Rodríguez en el sistema electoral

Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo y hermano de la gobernante interina Delcy Rodríguez, fue una de las principales figuras del Poder Electoral durante los primeros años del chavismo.

Médico psiquiatra de profesión, ingresó a la primera línea política en 2003 al ser designado rector del Consejo Nacional Electoral (CNE). Poco después presidió la Junta Nacional Electoral y posteriormente asumió la presidencia del organismo electoral, etapa en la que se consolidó el modelo de automatización impulsado durante el gobierno de Hugo Chávez.

Durante su gestión se organizaron procesos electorales clave, entre ellos el referendo revocatorio de 2004, cuya transparencia fue cuestionada por sectores de la oposición y posteriormente por distintos analistas y organizaciones.

Desde entonces, el sistema automatizado venezolano ha sido objeto de reiteradas denuncias sobre la falta de independencia institucional del árbitro electoral y de presuntas irregularidades en distintos procesos comiciales.





Ascenso dentro del chavismo

Tras abandonar el CNE, Rodríguez inició un rápido ascenso dentro de la estructura política del chavismo.

Fue vicepresidente ejecutivo de Venezuela, alcalde de Caracas, ministro de Comunicación e Información y uno de los principales negociadores del oficialismo en los diálogos con la oposición celebrados en República Dominicana.

Como ministro de Comunicación defendió reiteradamente la confiabilidad del sistema electoral venezolano.

En diciembre de 2017 declaró:“Venezuela está en condiciones de otorgar todas las garantías políticas derivadas del sistema electoral más transparente del mundo entero”.

Meses después, durante las negociaciones en República Dominicana, también rechazó las sanciones internacionales contra el régimen.“Nos amenazan con sanciones, no nos importa que nos amenacen con sanciones”.

En ese mismo período, Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, desestimó las denuncias internacionales sobre la situación en su país y en mayo de 2018, Jorge Rodríguez volvió a defender públicamente el sistema automatizado de votación.

“Venezuela tiene un sistema electoral automatizado absolutamente transparente y eficaz”.





El contexto actual

Las declaraciones de Trump vuelven a colocar bajo escrutinio a quienes participaron en el diseño y administración del sistema electoral venezolano durante las últimas dos décadas.

Actualmente, Jorge Rodríguez preside la Asamblea Nacional oficialista. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero de este año, sostuvo un encuentro con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, institución reconocida por Estados Unidos como parte de la ruta hacia una transición democrática en Venezuela.

Este jueves, el Departamento de Estado reiteró su respaldo a esa hoja de ruta. Figuera ha insistido en la necesidad de establecer un sistema electoral independiente, transparente y con garantías para la celebración de futuras elecciones en Venezuela.

La desclasificación del documento anunciada por Trump añade un nuevo elemento al debate sobre la integridad del sistema electoral venezolano y sobre el papel desempeñado por quienes encabezaron su desarrollo desde los primeros años del chavismo.