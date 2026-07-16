Departamento de Estado respalda ruta de AN 2015 para impulsar transición democrática en Venezuela

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El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó este jueves su respaldo a la agenda conjunta anunciada por la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015 y el gobierno interino, una iniciativa que, según ambas partes, busca promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional del país a partir del próximo 1 de agosto.

En una declaración atribuida al portavoz adjunto del Departamento de Estado, Thomas Pigott, Washington señaló que recibe "con satisfacción" los anuncios realizados por la Asamblea Nacional presidida por Dinorah Figuera y destacó que la iniciativa representa "un paso importante en el proceso de reconciliación política".

La declaración estadounidense subraya que la hoja de ruta contempla como prioridades el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la mejora del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política.

El Departamento de Estado también vinculó esta nueva etapa con la situación que enfrenta Venezuela tras los recientes terremotos, al afirmar que la emergencia ha evidenciado la necesidad de contar con unidad, liderazgo responsable e instituciones capaces de responder a las necesidades de la población.

Washington reiteró además que continuará respaldando "los esfuerzos liderados por venezolanos que generen avances tangibles hacia una transición electoral pacífica y democrática", al tiempo que mantiene su apoyo a las labores de recuperación y reconstrucción del país.

El pronunciamiento se produce después de que la Asamblea Nacional de 2015 anunciara el inicio de una agenda de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto, definida como una hoja de ruta para impulsar la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional.

En su comunicado, el parlamento de 2015 señaló que esta nueva etapa estará orientada al fortalecimiento de las instituciones democráticas, la modernización del sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política. Asimismo, destacó que la respuesta humanitaria de Estados Unidos tras los terremotos demostró que "Venezuela no está sola" y agradeció el respaldo de Washington tanto en la atención de la emergencia como en los esfuerzos de reconstrucción y recuperación institucional.

Figuera, agradeció públicamente este jueves el respaldo de la administración estadounidense. "Agradecemos al Departamento de Estado y al secretario Marco Rubio su firme respaldo al pueblo venezolano y su compromiso con la recuperación democrática de Venezuela", escribió Figuera en la red social X.