Gobierno interino de Venezuela anuncia diálogo con la oposición

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Representantes del gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela y dirigentes vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015 acordaron iniciar el 1 de agosto una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento de la democracia y la reconstrucción institucional, en el primer acercamiento formal entre ambas estructuras legislativas tras años de confrontación política.

El anuncio fue realizado este martes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien informó que la iniciativa se desarrollará con exintegrantes de la Asamblea Nacional del período 2015-2020.

En un comunicado difundido en redes sociales, sostuvo que el proceso busca contribuir al fortalecimiento democrático y afirmó que, tras la respuesta nacional e internacional a la emergencia provocada por el doble sismo del 24 de junio, “solo en unión podremos avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”.

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, confirmó el acuerdo y dijo que asume el compromiso de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral con objetivos concretos para abordar los principales desafíos de la transición democrática.

En un mensaje publicado en X, señaló que la iniciativa pretende consolidar el camino hacia la recuperación institucional del país.

En junio pasado Figuera regresó a Caracas tras varios años en el exilio y sostuvo reuniones con Jorge Rodríguez y otros dirigentes políticos. La dirigente opositora ha afirmado que ese viaje contó con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos para promover un diálogo orientado a una transición democrática.

El acercamiento ocurre después de más de una década de enfrentamiento entre el oficialismo y la Asamblea elegida en 2015. La crisis comenzó tras la victoria opositora en las elecciones parlamentarias de ese año, cuando el Tribunal Supremo de Justicia declaró al Parlamento en desacato y anuló progresivamente sus decisiones.

Posteriormente, el entonces presidente Nicolás Maduro impulsó una Asamblea Nacional Constituyente que asumió funciones legislativas, mientras que en 2019 la Asamblea de 2015 declaró ilegítimo el nuevo mandato presidencial y su entonces presidente, Juan Guaidó, se juramentó como mandatario interino.