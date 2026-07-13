Asciende a 4.561 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

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El número de víctimas mortales por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio se elevó a 4.561, tras la nueva actualización dada a conocer este lunes por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

La cifra representa un aumento de 71 fallecidos en comparación con el informe anterior.

Asimismo, la cantidad de personas lesionadas permanece en 16.740, mientras que 17.907 habitantes continúan sin vivienda como consecuencia del colapso total o daños parciales sufridos por miles de edificaciones.

El funcionario añadió que 20.231 personas siguen alojadas en 107 refugios temporales, instalados principalmente en escuelas de Caracas y de los estados de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

Organismos internacionales pronostican que el desastre es aún mayor. Naciones Unidas estima que los daños económicos ascienden a unos 6.700 millones de dólares y calcula unas 50.000 personas desaparecidas.

La actividad sísmica no ha cesado desde el 24 de junio, pues desde entonces se han registrado 1,254 réplicas, incluida una de 3.9 grados de magnitud en la escala Richter, que provocó nuevas evacuaciones preventivas y momentos de tensión entre la población.