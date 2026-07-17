El presidente Donald Trump se dirige a la nación

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige este jueves a la nación desde la Casa Blanca.

Trump inició su discurso hablando de la seguridad del país y los logros de su administración. "Lo estamos haciendo muy bien", dijo.

"Me enorgullece informar que nuestro país es más seguro, más fuerte y mucho más próspero que nunca. Hace menos de dos años, heredamos un desastre económico y social: la peor inflación en 48 años y fronteras abiertas de par en par, con millones de personas entrando de todo el mundo, incluyendo criminales de todo tipo... Pero ya no. Hace dos años, nuestro país estaba muerto; ahora, somos el país más próspero del mundo. Estados Unidos es respetado como nunca antes", indicó.

Trump precisó que documentos recientemente desclasificados revelan que, durante varios años a partir del ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo la mayor filtración de datos electorales de la historia.

Según dijo, la información incluye nombres, direcciones, números de teléfono, preferencias políticas y otros datos confidenciales. El presidente aclaró que "esta pérdida de datos representa una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral".

Trump ha estado instando a los legisladores a aprobar la La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, o Ley SAVE America, un proyecto de ley federal que exigiría a los votantes presentar prueba de ciudadanía al registrarse para votar en las elecciones federales, entre otros requisitos.

"Votar por correo es un sistema corrupto"; comentó el presidente y aseguró que tanto China como otros países "han estado inmiscuyéndose en nuestras elecciones".

Cada americano debe tener seguridad de que las elecciones son seguras, agregó el presidente. "Debemos estar unidos, no divididos".

La Casa Blanca activó un sitio web, coincidiendo con el discurso de Trump, con documentos que revelan importantes "motivos de preocupación" en materia de seguridad electoral.

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