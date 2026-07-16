Trump dice que sucederán "muchas cosas en Cuba" en los próximos dos meses

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que "van a suceder "muchas cosas en Cuba en los próximos dos meses tal vez" aunque aclaró que no cree "que vaya a ser como Venezuela".

En una entrevista con la cadena Fox News, el presidente respondió cuando le preguntaron si se refería a cambios en términos militares: "Podríamos hacer eso con Cuba. Obviamente, no nos resultaría difícil. Venezuela es mucho más grande que Cuba".

Asimismo aclaró que Venezuela "tiene muchísimo oro y muchísimo petróleo. Posee, probablemente, el territorio más valioso de la tierra en cuanto a oro y rubíes".

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