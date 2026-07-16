Pentágono evalúa escenarios de contingencia sobre Cuba, reporta CBS News

Getting your Trinity Audio player ready...

El Pentágono ha analizado en las últimas semanas distintos escenarios de planificación militar relacionados con Cuba, aunque altos funcionarios estadounidenses recalcaron a CBS News que esas discusiones forman parte de ejercicios habituales de contingencia, y no significan que el presidente Donald Trump o el Departamento de Guerra hayan decidido lanzar una operación contra la isla.

Según varios funcionarios estadounidenses con conocimiento de las conversaciones, citados por CBS News bajo condición de anonimato, los planificadores militares revisaron recientemente diversas opciones para una eventual intervención en la isla.

De acuerdo con el reporte de CBS News, entre esas posibles opciones se incluye un asalto aéreo liderado por el Ejército, con la participación de la 101.ª División Aerotransportada, la única unidad entrenada para una tarea similar.

No obstante, los funcionarios indicaron que, "por el momento, no es probable que se centren los esfuerzos en Cuba, dado el reinicio de las operaciones militares contra Irán la semana pasada".

El reporte sostiene, además, que cualquier operación enfrentaría importantes limitaciones debido a que Estados Unidos mantiene gran parte de sus recursos militares concentrados en el conflicto con Irán.

Según CBS News, la administración Trump sigue privilegiando públicamente una salida diplomática para un eventual cambio político en la isla.

Por su parte, el secretario de Prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, evitó comentar el contenido del reporte. “No hacemos comentarios sobre operaciones militares hipotéticas”, declaró a CBS News.

CBS News vincula el renovado interés del Pentágono por Cuba con preocupaciones de seguridad surgidas en los últimos meses. Según el medio estadounidense, la comunidad de inteligencia continúa evaluando el papel de Cuba dentro del entorno estratégico regional.

Trump dijo esta semana que Washington actuará si confirma reportes recientes de drones militares iraníes en Cuba. a la pregunta de un periodista de si esa situación mantiene sobre la mesa una eventual intervención militar estadounidense, el presidente de EEUU respondió: “Si los tienen —y es muy probable que los tengan—, nos ocuparemos del asunto”.