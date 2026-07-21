En qué consiste la ayuda humanitaria de 100 millones de dólares de EEUU a Cuba

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Washington ha marcado un hito en su política hacia Cuba al formalizar un histórico paquete de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa.

La medida se enfoca en el envío de alimentos, insumos de higiene y medicinas para paliar la severa escasez en la isla. Este plan representa el despliegue de recursos más significativo de la Casa Blanca hacia el pueblo cubano en los últimos años.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de apoyo al pueblo cubano tras el huracán Melissa de octubre de 2025 y en medio de la grave crisis económica y energética que atraviesa la isla.

El Departamento de Estado oficializó la oferta el 13 de mayo con un comunicado titulado "Estados Unidos está listo para proporcionar 100 millones de dólares en asistencia directa al pueblo cubano, si el régimen cubano lo permite".

En el comunicado se reafirma públicamente la oferta de 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano. Dicha ayuda se distribuiría en coordinación con Cáritas, brazo social y humanitario de la Iglesia Católica, y otras organizaciones independientes y confiables.



El texto señala que el régimen ha rechazado ofertas previas —incluidas la asistencia humanitaria y el soporte para internet satelital gratuito— y enfatiza que la ayuda debe llegar directamente a la población, sin intermediarios estatales. La decisión final recae sobre La Habana, que deberá rendir cuentas ante su pueblo si decide bloquear el beneficio.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ratificó que la oferta es real y que la asistencia dependerá de la voluntad del régimen cubano. "Hemos ofrecido distribuir 100 millones de dólares en ayuda humanitaria al pueblo cubano a través de la Iglesia, pero el régimen lo ha rechazado", afirmó.

Este paquete representa una ampliación de la ayuda inicial de 9 millones de dólares enviada en respuesta al huracán Melissa: 3 millones en enero de 2026 y 6 millones adicionales en febrero. Esa asistencia previa se distribuyó con éxito a través de Cáritas Cuba, que reportó alrededor del 82 % ejecutado para mayo de 2026, beneficiando a unas 8.800 familias en las provincias orientales.

Cáritas ha aclarado que no recibe dinero en efectivo, sino productos adquiridos directamente por Estados Unidos y enviados a través de Catholic Relief Services.

"Cáritas Cubana no recibió ni un solo dólar de los tres millones. Ustedes se preguntarán: '¿pero no habían donado tres millones a través de Cáritas?'. En realidad, lo que entregaron fueron productos valorados en esa cantidad", aclaró durante una homilía el arzobispo Dionisio García Ibáñez desde Cuba.

La distribución se realiza mediante redes parroquiales y voluntarios, incluso superando dificultades logísticas como la falta de combustible, añadió el líder religioso.

"Aquí por el puerto han pasado, y por el aeropuerto han pasado más de 50 contenedores con ayuda. ¿Quién los ha repartido? Cáritas. ¿Quiénes son los miembros de Cáritas? Los miembros de las comunidades cristianas", aseveró el arzobispo.

Del paquete de 100 millones, 60 millones de dólares se gestionarían a través de Cáritas Cuba y 40 millones a través de otras organizaciones no gubernamentales confiables, como Catholic Relief Services.

La Embajada de Estados Unidos en La Habana, a través del encargado de Negocios Mike Hammer, sostuvo reuniones de coordinación con la directora de Cáritas Cuba Carmen María Nodal Martínez, el presidente de Catholic Relief Services Sean Callahan y el arzobispo García Ibáñez.

El objetivo es que la ayuda llegue de manera eficaz a los “cubanos de a pie”, con transparencia y sin que el régimen pueda interferir, dijo la sede diplomática estadounidense.

El Departamento de Estado confirmó este mes que la ayuda estaba lista y que se esperaban grandes envíos ese mismo mes, siempre que las autoridades cubanas lo permitieran.

El primer cargamento tangible es enviado este martes: un avión de la compañía 7Air sale desde Miami con 700 kits de higiene y 700 paquetes de alimentos con destino a La Habana.

Washington mantiene que la única barrera ha sido la negativa del régimen a permitir una distribución independiente.

Esta ambiciosa ayuda de 100 millones de dólares tiene como objetivo llegar directamente a decenas de miles de familias cubanas. Según estimaciones iniciales, podría beneficiar a entre 100.000 y 120.000 familias en todo el país.

El paquete se concentra en lo más urgente: alimentos, medicinas y suministros básicos de higiene, justo en un momento en que la escasez golpea fuerte y la crisis energética complica aún más el día a día de los cubanos.

El Departamento de Estado ha subrayado que los envíos anteriores ya pasaron rigurosas inspecciones que confirmaron la entrega real de comida y otros productos esenciales, y que este gran paquete seguirá exactamente el mismo camino: transparente, verificable y directo al pueblo.