EEUU envía nuevas donaciones para damnificados por el huracán Melissa en Cuba

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Dos vuelos procedentes de Miami aterrizaron esta semana en el aeropuerto internacional de Santiago de Cuba con 1.900 kits humanitarios donados por el gobierno de Estados Unidos, con alimentos y artículos de higiene para familias afectadas por el huracán Melissa.

El programa “Compartir para Vivir”, de Cáritas Cuba, se encarga de recibir, distribuir y hacer seguimiento a las donaciones.

Según explicaron, “esta asistencia será distribuida por los voluntarios parroquiales, sacerdotes, equipos diocesanos y religiosas a familias en situación de vulnerabilidad en la provincia de Santiago de Cuba, afectadas por el paso del huracán Melissa”.

Cáritas Cuba ha destacado que esta nueva entrega continúa el esfuerzo humanitario iniciado tras el impacto del huracán en octubre de 2025. Hasta el 10 de mayo de 2026, la organización ya había distribuido el 82 % de los primeros tres millones de dólares enviados por EEUU, beneficiando a miles de familias en las provincias orientales más afectadas: Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo.

“Una ayuda que llega por aire y se entrega con el corazón”, es el lema con el que Cáritas Cuba resume esta iniciativa, subrayando el acompañamiento humano y cercano con el que se realiza cada entrega.

Cáritas Cuba ha anunciado que durante este mes de mayo completará la distribución del 18 % restante de la primera fase de ayuda.