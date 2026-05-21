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“La lucha por la libertad de Cuba está más viva que nunca”, afirma Rosa María Payá tras recibir premio de Freedom House

Rosa María Payá recibió el Alfred Moses Liberty Award de Freedom House, en reconocimiento a su defensa de los presos políticos en Cuba.
Rosa María Payá recibió el Alfred Moses Liberty Award de Freedom House, en reconocimiento a su defensa de los presos políticos en Cuba.

Sumario

  • Rosa María Payá Acevedo, activista cubana e hija del opositor Oswaldo Payá, recibió el Alfred Moses Liberty Award de Freedom House por su defensa de presos políticos y derechos humanos en Cuba.
  • En su discurso, dedicó el premio al pueblo cubano y subrayó que la lucha por la libertad de Cuba “está más viva que nunca”, destacando el carácter colectivo del reconocimiento.
  • La ceremonia, celebrada en Washington D.C. durante el 85º aniversario de Freedom House y el Día de la Independencia de Cuba, reunió a líderes y defensores de la democracia en un contexto de creciente autoritarismo global.

Washington D.C., 20 de mayo de 2026 — La activista cubana Rosa María Payá Acevedo fue galardonada este miércoles con el Alfred Moses Liberty Award que otorga Freedom House, en reconocimiento a su valentía excepcional y su labor incansable en la defensa de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba.

Payá Acevedo, hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, recibió el galardón que honra a personas que han demostrado valentía extraordinaria como presos políticos o han trabajado de forma destacada por su liberación.

Su trayectoria de más de una década de activismo internacional ha visibilizado las violaciones sistemáticas de derechos humanos del régimen cubano y ha exigido la libertad de los cientos de prisioneros políticos que permanecen en la isla.

En su emotivo discurso de aceptación, Rosa María Payá dedicó el reconocimiento al pueblo cubano y a los que luchan por la libertad: “Este Premio a la Libertad Alfred Moses pertenece al valiente pueblo cubano que continúa resistiendo la tiranía, a cada preso político y a cada cubano que, como mi padre, ha entregado su vida por la libertad”.

Además, pronunció la frase que resumió el espíritu de la noche: “Hoy, que el mundo sepa esto: la lucha por la libertad de Cuba está más viva que nunca”.

Estas palabras resonaron con fuerza en el auditorio, reforzando el mensaje de resistencia, esperanza y unidad del pueblo cubano dentro y fuera de la isla. Payá insistió en que el premio no es un reconocimiento individual, sino colectivo a quienes arriesgan todo por una Cuba libre y democrática.

En declaraciones exclusivas a Martí Noticias tras recibir el premio, Rosa María Payá reafirmó el sentido colectivo del galardón: “Este premio es para todos los cubanos que resisten dentro de Cuba, para los presos políticos y para todos los que sueñan con una Cuba libre y democrática”.

También enfatizó la importancia del respaldo internacional: “Cada reconocimiento como este fortalece nuestra voz y nos acerca más a la transición democrática que tanto anhelamos”.

El premio se entregó durante la ceremonia de los Premios Anuales y 85º Aniversario de Freedom House, celebrada en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington D.C., coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba. El evento reunió a legisladores, diplomáticos, periodistas y defensores de la democracia de diversos países.

En esta edición —en pleno avance del autoritarismo a nivel global—, Freedom House ha querido reconocer el inmenso compromiso y los riesgos asumidos por los galardonados.

Freedom House es una organización que defiende la libertad y la democracia desde 1941.

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    Iván Kasanzew

    Iván Kasanzew es un periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación. Nacido en Buenos Aires, Argentina, Kasanzew llegó a los Estados Unidos a finales de los años noventa. Desde entonces ha trabajado en numerosas cadenas hispanas como Telenoticias del Mundo, Telemundo y Univision, donde se ha destacado cubriendo un sin número de eventos, principalmente en la producción de historias largas.

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