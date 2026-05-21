“La lucha por la libertad de Cuba está más viva que nunca”, afirma Rosa María Payá tras recibir premio de Freedom House

Washington D.C., 20 de mayo de 2026 — La activista cubana Rosa María Payá Acevedo fue galardonada este miércoles con el Alfred Moses Liberty Award que otorga Freedom House, en reconocimiento a su valentía excepcional y su labor incansable en la defensa de los presos políticos y los derechos humanos en Cuba.

Payá Acevedo, hija del fallecido líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, recibió el galardón que honra a personas que han demostrado valentía extraordinaria como presos políticos o han trabajado de forma destacada por su liberación.

Su trayectoria de más de una década de activismo internacional ha visibilizado las violaciones sistemáticas de derechos humanos del régimen cubano y ha exigido la libertad de los cientos de prisioneros políticos que permanecen en la isla.

En su emotivo discurso de aceptación, Rosa María Payá dedicó el reconocimiento al pueblo cubano y a los que luchan por la libertad: “Este Premio a la Libertad Alfred Moses pertenece al valiente pueblo cubano que continúa resistiendo la tiranía, a cada preso político y a cada cubano que, como mi padre, ha entregado su vida por la libertad”.

Además, pronunció la frase que resumió el espíritu de la noche: “Hoy, que el mundo sepa esto: la lucha por la libertad de Cuba está más viva que nunca”.

Estas palabras resonaron con fuerza en el auditorio, reforzando el mensaje de resistencia, esperanza y unidad del pueblo cubano dentro y fuera de la isla. Payá insistió en que el premio no es un reconocimiento individual, sino colectivo a quienes arriesgan todo por una Cuba libre y democrática.

En declaraciones exclusivas a Martí Noticias tras recibir el premio, Rosa María Payá reafirmó el sentido colectivo del galardón: “Este premio es para todos los cubanos que resisten dentro de Cuba, para los presos políticos y para todos los que sueñan con una Cuba libre y democrática”.

También enfatizó la importancia del respaldo internacional: “Cada reconocimiento como este fortalece nuestra voz y nos acerca más a la transición democrática que tanto anhelamos”.

El premio se entregó durante la ceremonia de los Premios Anuales y 85º Aniversario de Freedom House, celebrada en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington D.C., coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba. El evento reunió a legisladores, diplomáticos, periodistas y defensores de la democracia de diversos países.

En esta edición —en pleno avance del autoritarismo a nivel global—, Freedom House ha querido reconocer el inmenso compromiso y los riesgos asumidos por los galardonados.

Freedom House es una organización que defiende la libertad y la democracia desde 1941.