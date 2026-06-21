Cáritas entrega ayuda humanitaria de EEUU a Cuba hasta en carretas de bueyes (FOTOS+VIDEO)

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La grave crisis energética en Cuba no ha frenado a la ONG católica Cáritas para entregar directamente al pueblo cubano casi la totalidad de los 3 millones de dólares de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a inicios de año, una ayuda que cuando no hay gasolina y diésel, se traslada hasta en carreta de bueyes, según informó la agencia AFP.

Washington continúa brindando asistencia directa a las víctimas del huracán Melissa que azotó al oriente de Cuba el año pasado y lo hace a través de Cáritas porque que no quiere que esa ayude pase por las manos del régimen comunista cubano.

Teodardo Debardet es uno de los beneficiarios del donativo de Washington en el poblado Hongolosongo, cerca de El Cobre, en Santiago de Cuba. El arroz, frijoles, aceite, conservas, productos de higiene y tabletas de cloro para purificar el agua que recibió los llevó a su casa en una improvisada silla de rueda hecha de una bicicleta modificada.

"Estoy muy agradecido", dijo Debardet cuya casa perdió el techo y se le destruyó el baño por el huracán Melissa que golpeó la zona oriental de Cuba con vientos de 195 km/h en octubre de 2025.

Hongolosongo es una comunidad rural de 130 habitantes, en la cual menos de la mitad de los hogares están conectados a la red eléctrica, solo una minoría tiene acceso al agua y muchas de las casas no ha podido aún reparar sus techos tras el huracán.

"Se nos hace un poquito difícil porque tenemos que buscar transporte, conseguir combustible, ver quién nos puede acercar hasta allá", explicó a la AFP Katia Simón, responsable de Cáritas en El Cobre.

Los pobladores de la zona aseguraron que siempre es muy bien recibida esa ayuda humanitaria más cuando Cáritas la distribuye con consultas médicas, sesiones de peluquería y actividades recreativas para los niños, de acuerdo con el reporte de AFP.

"Recibimos muy bien esta ayuda venga de donde venga (...) si es del pueblo de Estados Unidos, está bien", aseguró Osmany Vedey, de 63 años.

Además de los 3 millones de dólares ya distribuidos casi en totalidad por la ONG católica, de un total de 9 millones prometidos, Washington propuso otros 100 millones de dólares de donativo humanitario para la isla, de los cuales 60 millones serían distribuidos por Cáritas y 40 millones por otras organizaciones no gubernamentales.

El régimen comunista en la isla ha expresado que examina la oferta de los 100 millones de dólares de ayuda de Estados Unidos pero no ha confirmado oficialmente hasta el momento si la va a aceptar.

El pasado 11 de junio Cáritas anunció en su sitio digital la llegada a Cuba de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria enviada por Estados Unidos a los damnificados de Melissa al oriente de la isla.

En su comunicado, la ONG católica indicó en que ese donativo arribó al puerto de Santiago de Cuba y se destinó a las víctimas del huracán en la diócesis de Guantánamo-Baracoa.