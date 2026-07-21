EEUU detalla el primer lote de ayuda humanitaria a Cuba

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este martes un comunicado, a raíz de la salida del primer vuelo humanitario a Cuba, en el marco del nuevo compromiso de asistencia de 100 millones de dólares del secretario Marco Rubio.

El alto funcionario para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, y la asesora principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo, se unieron a Catholic Relief Services (CRS) en Miami, Florida, el 21 de julio, para despedir el primer vuelo de ayuda humanitaria en el marco del histórico compromiso del Secretario Rubio de destinar 100 millones de dólares en asistencia humanitaria al pueblo cubano, que sufre las consecuencias de la cleptocracia, la brutalidad y la incompetencia económica del régimen comunista.



Esta colaboración se basa en el éxito del programa que el Departamento llevó a cabo el año pasado junto con CRS y Cáritas Cuba para entregar nueve millones de dólares en apoyo directo a la isla tras el paso del huracán Melissa.

El vuelo de hoy transporta alimentos preenvasados y kits de higiene para hasta 700 familias cubanas.

Los kits serán entregados por CRS, en colaboración con la Iglesia Católica y Cáritas Cuba, sobre el terreno.

Aprovechando el éxito del programa anterior, la entrega directa de suministros humanitarios por parte de representantes parroquiales locales en la isla garantizará que la asistencia crucial de Estados Unidos llegue a los cubanos necesitados, sin dar lugar a que el régimen la desvíe o la robe.