Denuncian a Havanatur Chile por vender turismo a Cuba por el centenario de Fidel Castro (VIDEO)

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Exiliados cubanos en Chile denunciaron en un video enviado a Martí Noticias que una oficina en la capital chilena de la agencia estatal turística del régimen comunista de Cuba, Havanatur, promociona un paquete de viajes de turismo a la isla para conmemorar este 2026 el centenario del natalicio fallecido dictador Fidel Castro.

Leonel Delgado Romero y Pablo Alfonso entraron este jueves a la oficina de Havanatur Chile, ubicada en Padre Mariano #82, en la Comuna Providencia, en Santiago de Chile, para denunciar el paquete turístico que promociona esta agencia “Programa Centenario” para viajar a Cuba del 10 al 22 de agosto de este año en medio de la celebración del régimen por los 100 años del nacimiento de Castro.

“Somos activistas a favor de la libertad de Cuba y tenemos todos los datos de esta oficina que vamos a enviar al Departamento de Estado de Estados Unidos porque están haciendo negocios con hoteles e instalaciones sancionadas por el Departamento de Estado”, advierte Delgado Romero a representantes de Havanatur Chile que aparacen en el video.

El activista cubano acusó a los turoperadores de estar "financiando la represión contra el pueblo cubano" y a la oficina de turismo de ser cómplice del régimen de La Habana.

“Estos son los cómplices del castrismo que dicen que Cuba está bloqueada y pueden entrar a Cuba y financian la miseria, la destrucción y la represión contra el pueblo cubano”, denunció Delgado Romero.

Por su parte, Pablo Alfonso, el otro activista, criticó lo que llamó la “romantización” en ese país de la revolución cubana.

“Están romantizando una revolución que ahoga al pueblo cubano. Están romantizando a Fidel. No vivieron las consecuencias de vivir con Fidel ni saber quién era el asesino de Fidel Castro y ellos quieren celebrar su cumpleaños”, afirmó.

El video también muestra detalles de la promoción de ese “Programa Centenario” de la oficina de Havanatur Chile.

Entre otros eventos, el paquete turístico incluye un encuentro en la sede del oficialista Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), sancionado el pasado 4 de junio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y acusado por Washington de apoyar campañas para socavar la seguridad nacional de Estados Unidos y fomentar internacionalmente la ideología del régimen comunista en la isla.

Los turistas también visitarían el mismo día de su encuentro en el ICAP, la casa museo de Fidel Castro, en el El Vedado, y el 13 de agosto participarían en el acto oficial organizado por el régimen para conmemorar el centenario.

El mes pasado Delgado Romero protagonizó un intenso debate sobre la realidad política en Cuba en el programa Sin Filtros, de la televisión chilena, que se hizo viral en redes sociales.

Además ha formado parte del grupo de activistas cubanos que en las últimas semanas se ha dedicado a borrar cerca de una veintena de carteles y murales en calles de Santiago de Chile, pintados como parte de una campaña de partidarios del régimen en ese país para conmemorar precisamente los 100 años del natalicio de Fidel Castro.