Activista cubano Leonel Delgado protagoniza tenso debate sobre Cuba en televisión chilena

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El activista cubano Leonel Delgado Romero protagonizó un intenso debate sobre la realidad política en Cuba en el programa Sin Filtros, de la televisión chilena, que se ha hecho viral en redes sociales.

Delgado tuvo un intercambio de palabras con dos de los panelistas: Víctor Hugo Robles, periodista y activista LGBTIQ+ quien se identifica como El Che de los Gays, y el abogado y director del diario El Ciudadano, Javier Pineda.

“Lo primero que hace el Che de los Gays cuando me presentan en el programa es decirme que no sabía que iban a traer a un gusano internacional al programa”, explicó Delgado Romero a Martí Noticias.

“Esa es la manera como la izquierda trata a todo aquel que habla en contra de lo que está pasando en Cuba”, agregó el también miembro del grupo Cubanos Libres en Chile.

En uno de los videos se ve el momento del debate cuando, después de que Javier Pineda dijera que en Cuba hay una democracia, el activista cubano se altera y llama a Pineda y al Che de los Gays “delincuentes”.

En sus declaraciones a Martí Noticias, el activista afirmó que no pudo aguantar más cuando según él, Pineda intentó lavarle el rostro al régimen de La Habana.

“Le dije que era un delincuente. Y él me dijo que se iba a querellar conmigo por esa afirmación. Y yo le respondí que apoyar a un régimen que llegó al poder en 1959 poniendo 100 bombas en una noche, que está matando a su pueblo de hambre, es ser delincuente”, apuntó Delgado, conocido en redes sociales por la frase “¡Qué viva el Capitalismo Salvaje!”

El video del debate muestra también cuando Javier Pineda le dice al activista cubano que se ha ganado una querella en las cortes chilenas por llamarlo “delincuente” en el programa.

“A mí no me preocupa porque yo estoy hablando con la verdad. Para mí está primero la libertad de Cuba. Todo Chile sabe que yo estoy irregular en este país. No tengo papeles. Pero he recibido mucho apoyo y ofertas de personas de derecha que me han dicho que, si se abre la querella contra mí, tendría un abogado a mi disposición gratis”, aseveró.

Delgado Romerocontó además que ya borraron hasta el momento 15 carteles y murales en calles de Santiago de Chile pintados como parte de una campaña de partidarios del régimen en ese país para conmemorar los 100 años del natalicio de Fidel Castro.

“Tenemos otro cartel que nos enviaron porque los chilenos nos siguen enviando videos de carteles con dirección, nos donaron tres tinas de pinturas y vamos a seguir con la campaña porque no vamos a permitir que se le lave el rostro a ese régimen en este momento cuando Cuba está a punto de ser libre”, sentenció.