Cubanos en Chile queman banderas del 26 de julio ante centenario del natalicio de Fidel Castro

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Activistas cubanos en Chile quemaron banderas de lo que ellos calificaron como el grupo terrorista 26 de Julio, a pocas horas de que este 13 de agosto se cumpla el centenario del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro.

“Lo único que le trajo Fidel al pueblo cubano fue hambre, miseria, destrucción, muerte”, dijo en Leonel Delgado, uno de los protagonistas de esa acción, realizada en la ciudad de Colina, al norte de la Región Metropolitana de Santiago, en la zona central de ese país.

En un video del momento de la quema de las banderas del 26 de julio, publicado en redes sociales, se escucha a los activistas gritar consignas como “¡Viva Cuba Libre!”, “¡Abajo la dictadura!”, “¡Libertad para Cuba!” y “¡Libertad para los presos políticos!”

Los activistas cubanos expresaron que el pueblo cubano sufre lo que llamaron el nefasto legado de Fidel Castro: apagones, falta de agua potable, escasez de alimentos, medicinas y la exportación del terrorismo internacional por parte del régimen.

“Nosotros lo que queremos es darle entender a los chilenos y al mundo el verdadero sentir del pueblo cubano. Mientras la izquierda hace una campaña a favor del legado de muerte del dictador cubano, nosotros estamos representando lo que está pasando en Cuba y por eso fue la idea de quemar banderas del 26 de julio”, explicó Delgado a Martí Noticias.

Este 13 de agosto, los activistas tienen previsto también otra quema pública: la de una imagen que hicieron de Fidel Castro.

La quema de las banderas del 26 de julio y de una imagen de Fidel Castro forma parte de las acciones realizadas en los últimos meses por estos activistas en contra de una campaña nacional del Partido Comunista de Chile para conmemorar el centenario del natalicio del fallecido dictador cubano, que incluía un centenar de carteles y grafitis en las calles chilenas.

Los activistas cubanos se han dedicado a borrar estos carteles a favor de Castro y de la régimen comunista en la isla. En junio pasado, revelaron a Martí Noticias que habían borrado al menos una veintena de carteles y murales de esa campaña de la izquierda chilena.

“Es una campaña muy fuerte la de la izquierda en Chile. De hecho, anoche fuimos a tapar por tercera vez ese cartel gigantesco en uno de los muros de la capital chilena, que ellos lo volvieron a pintar”, reveló Delgado.

En su publicación en sus redes sociales, el grupo de exiliados cubanos en Chile llamó al mundo a que escuche al pueblo en la isla y pidió ayuda para Cuba en medio del agravamiento de la crisis económica en el país caribeño.

“Desde que comenzamos nuestro activismo acá en Chile, tras las protestas del 11 de julio en Cuba, vemos que el pueblo chileno ya sabe lo que pasa verdaderamente en la isla. Ya no son aquellos años donde tenían a Cuba como un paraíso”, concluyó Delgado.