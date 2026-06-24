Cae otro mural propagandístico en Chile por centenario de Fidel Castro

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Activistas cubanos en Chile continuaron su batalla contra los murales y carteles de una campaña propagandística que, según denuncian, impulsa la izquierda chilena para conmemorar el centenario del natalicio del fallecido dictador Fidel Castro.

Leonel Delgado Romero, quien junto a los también exiliados cubanos Kadir Cruz, Alberto Maresma y Pablo Alfonso protagonizan esta batalla contra los carteles a favor del régimen de la isla, explicó a Martí Noticias por qué tuvieron que borrar otra vez parte del que consideran el mural más importante de esa campaña.

“Ese cartel lo habíamos borrado y ellos lo volvieron a pintar. Ese es como el cartel insignia de la campaña que está llevando la izquierda chilena por el centenario del natalicio del dictador cubano Fidel Castro”, declaró Delgado Romero.

El pasado 16 de mayo, este grupo de exiliados cubanos en Chile publicó un video en redes sociales donde mostraban el momento en que en la madrugada borraron por primera vez ese gigantesco mural ubicado en Avenida Las Industrias e Isabel Riquelme, en Santiago de Chile, que pide el fin del embargo a Cuba y tiene una imagen de Castro.

Una nueva publicación, este 24 de junio, muestra a los activistas borrando de vuelta parte de ese mural que, según comentaron, está en un sitio muy transitado y cercano a un cuartel de carabineros en Santiago de Chile.

“Lo volvieron a pintar otra vez y nosotros lo vamos a borrar de vuelta cada vez que ellos lo pinten”, aseguró Delgado Romero.

En el nuevo video, Kadir Cruz, uno de los activistas cubanos en esta acción, expresó por qué, en su opinión, Cuba no está sola, como dice el mural de la izquierda chilena que ellos borraron.

“Cuba no está sola. La dictadura castro-comunista sí está sola. Nosotros estamos con el pueblo cubano, con los miles de presos políticos, con los que perdieron sus vidas, con nuestros hermanos. ¡Qué viva Cuba libre!”, afirmó Cruz.

De acuerdo con los activistas, ya han borrado una veintena de carteles y murales de la campaña de la izquierda chilena en las calles del país sudamericano. En esta misma semana, aseguraron, tienen planes de borrar otros dos.

"Mañana vamos a estar con más. Vamos a seguir borrando los carteles", afirmó Alfonso, uno de los de los activistas.

Delgado Romero y Alfonso fueron los dos exiliados cubanos que denunciaron en un video, el pasado 18 de junio, que una oficina en la capital chilena de la agencia estatal turística del régimen, Havanatur, promociona un paquete de viajes de turismo a la isla para conmemorar el centenario del natalicio de Castro.

Delgado Romero reveló a Martí Noticias que ha recibido varias amenazas en redes sociales desde que entraron el pasado jueves a la oficina de Havanatur Chile, en Padre Mariano #82, en la Comuna Providencia, en Santiago de Chile, para denunciar el paquete turístico de esa agencia, nombrado “Programa Centenario”, para viajar a Cuba del 10 al 22 de agosto de este año.

“He recibido muchas amenazas por eso: que me tienen localizado, que me van a buscar, que me van a encontrar y darme de baja”, aseveró el activista.

Sin embargo, el exiliado cubano apuntó que ninguna amenaza les impedirá continuar con sus acciones en Chile. “Nosotros queremos una Cuba libre. Nada nos va a detener”, sentenció.

El pasado 22 de marzo, el grupo de activistas pidió al nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, que siga el ejemplo de Ecuador y Costa Rica y rompa relaciones con el régimen de Cuba.

“La mayoría de los cubanos libres en Chile queremos que se cierre la embajada de Cuba en este país”, dijo a Martí Noticias Alfonso, periodista y activista cubano radicado en ese país.