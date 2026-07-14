ICE arresta a cubanos implicados en tráfico de drogas y prostitución

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La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este martes sobre la detención de un nacional cubano con historial delictivo por tráfico de drogas y órdenes de retención migratoria contra otros tres, implicados en la trata de personas.

Según el anuncio oficial publicado en la cuenta de X de la agencia federal, el cubano Ulises Prieto había sido condenado en dos ocasiones por contrabando de cocaína y cuenta con una orden final de remoción emitida en 2007.

En estos momentos el cubano permanece bajo custodia de ICE a la espera de su deportación. En el comunicado, la agencia enfatizó su política de tolerancia cero bajo la actual administración hacia los extranjeros ilegales que introducen drogas peligrosas al país.

Las autoridades migratorias han emitido órdenes de retención migratoria contra tres nacionales cubanos detenidos en una operación contra la trata de personas en Hendersonville, Tennessee, según informó la cadena Fox.

Bryan Duany Rodríguez Peña, Alinson Guerrero Ramírez y Lázaro Rodríguez Santos fueron arrestados el 12 de junio de 2026 durante una operación liderada por el Buró de Investigaciones de Tennessee, con la participación del Sheriff del condado de Sumner, la Policía de Hendersonville, investigadores de seguridad Nacional y de ICE.

Los tres entraron ilegalmente a Estados Unidos en diferentes fechas y fueron liberados bajo políticas de la administración anterior.

Se les acusa de promover la prostitución en el marco de una investigación de trata de personas, en la que se identificaron nueve posibles víctimas. ICE emitió los detainers para proceder con su remoción del país una vez concluidos los procesos locales.

La Patrulla Fronteriza interceptó por primera vez a Duany Rodríguez Peña el 5 de junio de 2021, como parte de un grupo de 11 personas que cruzaron ilegalmente el río Grande hacia Estados Unidos.

En noviembre de 2021, un agente encontró a Rodríguez Santos cerca de Yuma, Arizona, mientras que Guerrero Ramírez ingresó ilegalmente a EEUU en 2023 por el puerto de entrada de Brownsville, Texas.