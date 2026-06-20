EEUU deportó a Ecuador a exoficial cubano Rogelio Bolufé (VIDEO)

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Estados Unidos deportó a Ecuador al presunto exmayor cubano Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, antiguo oficial del Ministerio del Interior y vinculado durante años al entorno de seguridad de Fidel Castro, confirmó Martí Noticias con fuentes verificadas.

La deportación se ejecutó el 1 de junio de 2026, según pudo comprobar esta redacción, tras casi diez meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.

Aunque en redes sociales circularon versiones sobre un supuesto regreso de Bolufé a Cuba, la información verificada por Martí Noticias hasta el momento indica que fue enviado a Ecuador, país del que es ciudadano.





Bolufé, de 44 años, había sido arrestado el 17 de agosto de 2025 en Hialeah, Florida, durante un control policial en la intersección de W 4th Ave y W 29th St. Según el reporte de arresto, los agentes encontraron en el bolsillo lateral derecho de su pantalón una bolsa plástica con un polvo blanco semejante a cocaína.

El cargo por posesión de droga fue posteriormente retirado, pero el exoficial quedó bajo custodia migratoria debido a su estatus irregular en Estados Unidos.

Fuentes con conocimiento del caso habían confirmado previamente a Martí Noticias que Bolufé no tenía residencia permanente ni permiso de trabajo en Estados Unidos. También señalaron que poseía residencia en México y doble nacionalidad cubana y ecuatoriana, esta última adquirida por un matrimonio anterior.

Activista de la "Unión de Secuestrados por ICE"

Tras su arresto, Bolufé fue trasladado por varios centros de detención en Florida, Texas, Nuevo México, Alabama, Arizona y el estado de Washington. Durante su permanencia bajo custodia migratoria denunció las condiciones de reclusión, la falta de acceso a documentos jurídicos y las dificultades para comunicarse con abogados y familiares.

Durante su detención, el presunto ex militar cubano participó en una huelga de hambre y promovió una organización denominada Unión de Secuestrados por ICE, integrada por detenidos en instalaciones migratorias.

La revista estadounidense The American Prospect publicó el 12 de junio que intercambió mensajes con Bolufé después de su llegada a Ecuador.

Según ese reporte, el cubano aseguró que fue incluido en un vuelo junto a ciudadanos peruanos y ecuatorianos y abandonado en Guayaquil sin documentos, dinero ni teléfono.

“Me dejaron en Ecuador mediante una deportación acelerada que considero una represalia”, dijo Bolufé a ese medio. También afirmó que fue sacado de Estados Unidos “sin previo aviso”, sin firmar documentos y sin recibir una explicación adecuada del procedimiento.

Bolufé sostiene que todavía tenía abierto un proceso migratorio y una apelación pendiente, por lo que calificó la medida de “ilegal e inconstitucional”. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas enviadas por The American Prospect sobre el caso.

El exoficial cubano ha atribuido sus traslados sucesivos y su posterior deportación a represalias por su activismo dentro de los centros de detención. ICE no ha confirmado que la expulsión estuviera relacionada con esas protestas.

De “guardaespaldas” de Fidel Castro a figura mediática en Miami

Bolufé llegó a Miami en enero de 2020 procedente de México, donde tenía residencia y dirigía el bar “La Nota”, en Yucatán, según sus redes sociales.

Fue admitido como turista y, apenas un mes después, se presentó públicamente como el “libertador de Cuba” en una entrevista con el periodista Jaime Bayly en Mega TV.

En esa ocasión aseguró haber trabajado en la división de seguridad personal de Fidel Castro, aunque esa afirmación no ha sido confirmada de forma independiente. También dijo que nunca había desertado del MININT.

“No he desertado ni desertaré, porque me siento orgulloso de lo que soy”, afirmó entonces, al tiempo que decía querer “regresar para liberar a Cuba”.

Su trayectoria ha estado marcada por contradicciones. Por un lado, se presentó como opositor al régimen cubano; por otro, defendió aspectos de su pasado dentro de los órganos de seguridad de la dictadura. En sus redes sociales también aparecía junto a Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, con quien compartió imágenes en fiestas y negocios en La Habana.

Su hijo, Carlos Rogelio Bolufé García, conocido en redes como “Carluchín Verde”, ha sido señalado como amigo cercano de Sandro Castro y uno de los organizadores de la polémica fiesta de cumpleaños del nieto de Fidel Castro celebrada en diciembre de 2024.

La etiqueta de “terrorista” del régimen cubano

Rogelio Bolufé figura en la lista nacional de personas y organizaciones vinculadas al terrorismo publicada por el régimen cubano. En ese documento, La Habana lo identifica como “cabecilla” del grupo La Nueva Nación Cubana, organización a la que las autoridades cubanas acusan de planear sabotajes contra infraestructuras energéticas en la isla.

Según la ficha divulgada por el régimen, Bolufé habría ingresado al círculo de seguridad de Fidel Castro con apenas 19 años.

El caso ha generado un escenario inusual: mientras Cuba lo acusa públicamente de terrorismo, Bolufé mantiene vínculos personales y familiares con figuras del entorno de la familia Castro, particularmente con Sandro Castro.

Las especulaciones sobre la deportación del presunto ex militar aumentaron luego de que Sandro Castro, nieto del dictador Fidel Castro, publicara un video creado con inteligencia artificial en el que él y Bolufé aparecen convertidos en superhéroes enfrentándose a un águila gigantesca, una representación evidente de Estados Unidos.