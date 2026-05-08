EEUU busca revocar ciudadanía a Rocha, condenado por espionaje para Cuba

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó ayer una demanda civil de desnaturalización contra Víctor Manuel Rocha ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.

Rocha, nacido en Colombia, fue condenado por actuar como agente no registrado de la República de Cuba, en uno de los casos más graves de espionaje cubano descubiertos en Estados Unidos.

La acción judicial tiene como objetivo revocar la ciudadanía estadounidense que obtuvo en 1978, al alegar que mintió de manera sistemática durante el proceso de naturalización para ocultar su lealtad secreta al régimen cubano.

“En ninguna circunstancia un agente de un adversario extranjero debería poder ostentar el título de ciudadano estadounidense”, declaró el Fiscal General Adjunto Brett Shumate.

“Nuestra misión es clara: erradicar a estos defraudadores y preservar la santidad del proceso de naturalización para quienes respetan nuestras leyes”.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, destacó la gravedad del caso: “Víctor Manuel Rocha no era un operativo de bajo nivel. Fue embajador de Estados Unidos y alto funcionario del gobierno que admitió haber servido secretamente al régimen cubano durante décadas. Este caso de desnaturalización civil busca terminar el trabajo. Una persona que sirvió en secreto al comunismo cubano no merece conservar el privilegio de la ciudadanía estadounidense, ni siquiera mientras cumple condena en prisión”.

Según la demanda, Rocha comenzó a colaborar con los servicios de inteligencia cubanos alrededor de 1973, cinco años antes de naturalizarse. Al solicitar la ciudadanía, firmó bajo pena de perjurio varias declaraciones falsas en las que aseguraba no haber cometido delitos por los que no hubiera sido arrestado, no estar afiliado al Partido Comunista de Cuba, no apoyar ni promover los intereses del comunismo y creer plenamente en la Constitución y el sistema de gobierno de Estados Unidos. Ninguna de estas afirmaciones era cierta.

En 2023, Rocha fue acusado de varios cargos relacionados con espionaje y fraude de pasaporte. En abril de 2024 se declaró culpable de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero y de actuar ilegalmente como agente de Cuba. Actualmente cumple una sentencia de 15 años de prisión.

La demanda civil incluye siete cargos independientes para revocar su naturalización, entre ellos haber cometido actos ilícitos, haber dado testimonio falso durante el examen de naturalización, no estar apegado a los principios de la Constitución estadounidense, haber estado afiliado al Partido Comunista de Cuba y haber procurado la ciudadanía ocultando hechos materiales y realizando representaciones falsas deliberadas.El caso fue investigado por el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La Unidad de Desnaturalización de la División Civil del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Florida llevan adelante el litigio.

Las autoridades de EEUU dijeron que este procedimiento refuerza la política del Departamento de Justicia de perseguir la desnaturalización de personas que ocultaron vínculos con gobiernos adversarios o actividades ilegales durante su proceso migratorio, especialmente cuando se trata de funcionarios de alto nivel que traicionaron la confianza depositada en ellos.