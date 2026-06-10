Trump pone en jaque acuerdo comercial con México y Canadá y sella ley de seguridad

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner sobre la mesa la posible renegociación del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), uno de los pactos comerciales más importantes de Norteamérica.

Durante un evento en la Oficina Oval, al firmar la Ley Secure America Act, Trump advirtió que no descarta dejar caducar el tratado que reemplazó al TLCAN y que rige el comercio entre los tres países desde 2020.

“Estados Unidos no necesita las importaciones de Canadá ni de México, pero esperamos un mejor trato en el comercio”, afirmó el mandatario. Añadió que ya está discutiendo el tema directamente con los presidentes de México y el primer ministro de Canadá.

Aunque el USMCA permanece vigente hasta 2036, incluye una cláusula de revisión conjunta obligatoria fijada para el 1 de julio de 2026. Si alguno de los tres países no confirma por escrito su intención de prorrogarlo, el acuerdo entrará en revisiones anuales y podría terminar en 2036.

Trump, quien impulsó esta cláusula durante su primer mandato, la considera ahora una poderosa herramienta de presión para obtener concesiones en materia de déficit comercial, migración, narcotráfico y reglas de origen, especialmente en los sectores automotriz y energético.

¿Qué es la "Secure America Act"?

Inmediatamente después, el presidente procedió a firmar la "Secure America Act", Ley para una América segura.

“Esta mañana estoy emocionado de firmar la Secure America Act para financiar de forma inmediata y plena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta el final de mi mandato”, declaró.

La ley, aprobada mediante reconciliación presupuestaria para evitar el bloqueo demócrata, destina miles de millones de dólares adicionales a las principales agencias de inmigración y seguridad fronteriza. Unos 38 mil millones serán destinados a ICE (Inmigración y Control de Aduanas) y 26 mil millones para CBP (Aduanas y Protección Fronteriza), además de fondos de contingencia.

La medida pone fin a un prolongado impasse presupuestario que afectó las operaciones del DHS durante semanas y garantiza recursos estables para deportaciones, control fronterizo y ciberseguridad hasta 2029.

Con esta firma, Trump cumple una de las promesas centrales de su agenda “America First”: priorizar la seguridad nacional y el control de la frontera sur. La ley no solo resuelve problemas inmediatos de financiamiento, sino que dota al Gobierno de herramientas sólidas para aplicar una política migratoria más dura en materia de asilo, deportaciones y cooperación con México y Canadá.El futuro del USMCA y el fortalecimiento de la seguridad interior dependerán ahora de la respuesta que den Ottawa y Ciudad de México en las próximas semanas.