ICE libera a Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro

Getting your Trinity Audio player ready...

Alina Rosales Aguirreurreta, hija del general cubano Ulises Rosales del Toro, fue liberada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a inicios de junio, según confirmaron a Martí Noticias fuentes cercanas a la familia.

Rosales Aguirreurreta, doctora cubana especializada en cirugía plástica, había sido detenida por agentes de ICE en mayo en el sur de la Florida, después de permanecer en Estados Unidos más tiempo del período autorizado por su visa de turismo.

De acuerdo con la información previamente confirmada por ICE a Martí Noticias, Rosales Aguirreurreta ingresó a Estados Unidos el 21 de noviembre de 2023 por el Aeropuerto Internacional de Orlando con una visa B1/B2 emitida en La Habana y residía en el sur de la Florida mientras intentaba regularizar su estatus migratorio.

Fuentes cercanas a Rosales Aguirreurreta indicaron que fue puesta en libertad a inicios de junio, tras contratar servicios legales.

Martí Noticias consultó nuevamente a ICE sobre las condiciones de su liberación, pero la agencia no ofreció detalles adicionales al cierre de esta nota. En el sistema no aparece registrado en estos momentos Rosales Aguirreurreta.

Ulises Rosales del Toro, una de las figuras históricas del aparato militar y político cubano, fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ministro del Azúcar, ministro de la Agricultura y vicepresidente del Consejo de Ministros, además de integrar durante años la cúpula del régimen cubano.

El caso ha despertado interés público no por la existencia de cargos penales contra Rosales Aguirreurreta —hasta ahora no conocidos— sino por su vínculo familiar con una de las figuras más relevantes de la vieja guardia militar cubana y por el contexto de mayor escrutinio en Estados Unidos hacia familiares y allegados de altos funcionarios del régimen.

El investigador Luis Domínguez, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, señaló en entrevista con Martí Noticias que, hasta donde se conoce, el caso migratorio contra Rosales Aguirreurreta estaba relacionado con una presunta permanencia irregular en Estados Unidos, no con acusaciones criminales ni con actividades ilegales atribuidas a ella en Cuba.

“Ella no tiene la culpa de ser la hija de su padre”, dijo Domínguez, al subrayar que el interés del caso está en el contraste entre la vida de familiares de la élite cubana y la realidad del ciudadano común en la isla.

Los cuatro hijos del general Ulises Rosales del Toro han tenido acceso a privilegios, viajes y recursos exclusivos que contrastan con la crisis económica, los apagones y la escasez que afectan a la mayoría de los cubanos.

En esa misma investigación se identificó a otros miembros de la familia Rosales Aguirreurreta, entre ellos Perla Rosa Rosales, vinculada al entramado económico y patrimonial de La Habana Vieja; Zulema Rosales, residente en Cancún y asociada a negocios privados en Cuba; y Carlos Ulises Rosales, de perfil más bajo y con vínculos familiares relacionados con residencias y propiedades exclusivas administradas por estructuras estatales.

Domínguez describió a estas familias como parte de una “nueva burguesía cubana” que, según dijo, disfruta de privilegios dentro y fuera de la isla mientras el régimen exige sacrificios al pueblo.

Las autoridades estadounidenses han puesto bajo la lupa a personas vinculadas directa o indirectamente con altos funcionarios del régimen cubano. En mayo, también fue detenida Adys Lastres Morera, hermana de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, actual presidenta del conglomerado militar GAESA.