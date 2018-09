George Ryan vuelve nostálgico a Cuba por estatua que le prometiera Fidel Castro

George Ryan, ex gobernador republicano del Estado de Illinois vuelve a sus andadas en Cuba tras haber sido, en 1999, el primer gobernador de Estados Unidos en dirigir una misión de comercio supuestamente humanitario a la isla durante el régimen comunista de Castro.

Ryan regresará a Cuba el lunes por invitación personal del Gobierno cubano y, según cree, a un país agradecido con él. "Me invitaron de vuelta para una visita", dijo Ryan, quien planea poner pintura nueva a los viejos recuerdos. "Espero visitar mi retrato en la pared del legendario Hotel Nacional de La Habana, donde sorbimos daiquiris y helados", se rió entre dientes. "Estoy ansioso por reavivar los recuerdos y sueños que tuvimos en 1999 durante mi primer viaje a Cuba con la esperanza de que se levantara el embargo", dijo.

"No estamos trayendo suministros médicos con nosotros esta vez, solo muchas esperanzas para el futuro de nuestros países y refrescando algunos viejos pero maravillosos recuerdos. "La mayoría de todos en nuestro grupo está deseando comprar cigarros, ron y arte cubano", dijo Ryan a Chicago Sun Times.

Una vez aclamado por su entusiasmo con el dictador cubano Fidel Castro, fue agasajado por este en una cena privada en 1999 en el Palacio Presidencial, y prometió una estatua para honrarlo en el futuro. "Fue toda una tarde", recordó Ryan, quien notó que Castro, enfermo, bebía leche de búfala y comía yogurt mientras que a todos los demás en la misión comercial les servían langosta.

"Castro también tenía un catador que siempre probaba su comida, rara vez dormía en la misma cama dos veces seguidas, y le daba a la delegación una pequeña caja de pastillas para la longevidad". Ryan afirmó que las probó y analizó cuando regresó a Illinois y se rió entre dientes. "No había nada en ellas de importancia".

La estatua de Ryan aún no se ha construido, pero Omri Amrany, el artista israelí-estadounidense que esculpió la estatua de Michael Jordan en el United Center, es un miembro invitado del grupo y espera explorar una oportunidad para construirlo, dijo el abogado John Glennon , quien ayudó a organizar las dos giras estatales de Ryan a Cuba y estará en el viaje.

Aunque el gobierno comunista cubano ya no está encabezado por Fidel o su hermano Raúl Castro, el nuevo dictador cubano, Miguel Canel-Díaz, que aún no había nacido cuando se produjo la revolución, ha indicado que podría visitarlo personalmente y saludar al ex gobernador.

(Redactado por Armando de Armas con información de archivos, Chicago Sun Times y Martínoticias)