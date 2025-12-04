Félix Navarro sigue aislado en la enfermería de la prisión de Agüica, con "el hambre como tortura"

Getting your Trinity Audio player ready...

El líder opositor cubano Félix Navarro permanece aislado e incomunicado en la enfermería de la prisión de Agüica, Matanzas, sin un tratamiento médico que justifique su confinamiento.

Su esposa, la Dama de Blanco Sonia Álvarez, dijo este jueves a Martí Noticias que el aislamiento es un castigo y una estrategia del penal para evitar que Navarro contacte a otros reclusos.

"Él sigue en la enfermería, en una celda que yo digo que es una celda de castigo porque ahí no puede hablar con nadie, ahí no tiene un televisor para ver, ahí no tiene nada. Entonces eso es una celda de castigo, no poder comunicarse con nadie porque ellos lo tienen aislado de los demás presos", explicó Álvarez.

El argumento que utilizan las autoridades para mantenerlo aislado no convence a su esposa. "Ellos le dijeron a Félix que era porque él era adulto mayor, una mentira, porque desde que cayó preso él es adulto mayor y a él lo tenían con los demás presos. Ellos lo que no quieren es que Félix se relacione con los presos, por eso lo tienen en esas condiciones", afirmó.





Navarro, que tuvo visita familiar el pasado 26 de noviembre, explicó su situación en una llamada telefónica con su esposa el lunes. "Ya no tiene más visitas hasta enero y todavía no le han dicho el día de la visita", señaló Álvarez.

Sobre la alimentación en prisión, Navarro dijo a su esposa que es de pésima calidad. "Me lo dijo el lunes cuando me llamó: 'el hambre como tortura', así me dijo".

La esposa del prisionero político también se queja de la atención médica en el penal de Agüica. "En la enfermería lo que le están dando es la pastilla de la diabetes. Es lo único que le están dando, ya no le están dando más nada, porque ellos no tienen ni tirilla para hacerle la prueba de la diabetes", denunció.

"Él estaba orinando muy amarillo, todavía se mantiene orinando amarillo. Ellos hicieron un análisis y le dijeron que no, que el análisis había dado negativo. Ellos todos los análisis que le hacen hacen a Félix dan negativo porque ellos lo dicen a su conveniencia", apuntó Álvarez.

El líder opositor cubano Félix Navarro, de 68 años de edad, fue condenado a nueve años de privación de libertad. La sentencia, dictada a principios de marzo de 2022 por el Tribunal Municipal Popular de Jovellanos, en Matanzas, fue emitida por los presuntos delitos de atentado y desorden público.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)