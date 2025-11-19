"Basta ya de represión contra el pueblo": Congresista Giménez exige libertad para los presos políticos en Cuba

Getting your Trinity Audio player ready...

El congresista republicano Carlos Giménez exigió este martes la liberación inmediata de los presos políticos que cumplen condenas en las cárceles de la isla.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, exigimos la libertad inmediata de todos los presos políticos injustamente encarcelados en las mazmorras de la dictadura asesina en Cuba", escribió en una publicación en X.

"¡Basta ya de represión contra el pueblo cubano!", agregó el congresista.

Esta semana la embajada de Estados Unidos en La Habana lanzó una alerta por la casi una decena de prisioneros políticos que se encuentran actualmente en huelgas de hambre.

“Condenamos los abusos y malos tratos que sufren... Nos unimos a su exigencia de liberación para todos los presos políticos. El pedido que se liberen todos es urgente”.

Más de 1.100 personas en Cuba cumplen condenas políticas, según el registro de organizaciones independientes.

Washington también intercedió hoy por los prisioneros políticos en su campaña “detenidos injustamente”, que ha incluido a opositores como Félix Navarro, el rapero Maykel Osorbo, las Damas de Blanco Sissi Abascal y Saylí Navarro y la líder religiosa Donaida Pérez Paseiro, entre otros.