El Premio Franz Kafka abre su edición 2025 para autores cubanos censurados

El Premio Franz Kafka de Novela, un galardón que busca difundir las obras de autores cubanos, especialmente aquellas que por razones políticas no son publicadas en la isla, acaba de abrir una nueva edición.

“Es un premio que lleva muchos años. Es un premio anual, acaba de abrir y; esto es muy importante, vencerá también muy pronto el 1º. de noviembre”, dijo a Martí Noticias, el poeta, escritor y crítico cubano radicado en Praga, Carlos Aguilera, creador de la plataforma InCubadora.

Promovido por la biblioteca Samizdat Libri prohibiti e InCubadora, de la República Checa, el concurso literario nació en 2008 y tiene como propósito fundamental dar a trabajos literarios sobre la crisis y la realidad crítica de la sociedad cubana que no pueden ser publicadas dentro del sistema editorial cubano.

“Está hecho para novelistas, para narradores que viven dentro de Cuba y se editará bajo el sello InCubadora. Se enviarán ejemplares al autor y se enviarán ejemplares también a Cuba para que circulen por los diferentes canales que tienes la incipiente sociedad civil de la isla”.

Las obras serán evaluadas por un jurado compuesto por miembros del mundo de la literatura.

El ganador recibirá una retribución económica única e inCubadora Ediciones se encargará de su publicación.

Entre los ganadores de años anteriores están Sergio Cevedo en 2024, con su novela Dos equis, y Maykel Rafael Paneque con "La máquina difamatoria".

Otros laureados anteriores han sido Orlando Freire Santana (2008), Orlando Luis Pardo Lazo (2009), Ernesto Santana (2010), Ahmel Echevarría (2011), Frank Correa (2012), Ángel Santiesteban-Prats (2013), Julio Jiménez (2015), Abel Fernández-Larrea (2016), Nonardo Perea (2017) y Lynn Cruz (2018).

El email para enviar las obras concursantes debe buscarlo en la web de InCubadora.