El cubano Raisel Iglesias arma letal de los Rojos de Cincinnati

Esta primavera ha habido una gran discusión sobre cuán competitiva es la carrera para la rotación de pitcheo de los Rojos de Cincinnati.

El derecho cubano Raisel Iglesias se deslizó en el papel más cercano la temporada pasada como un dardo directamente en una diana doble.



"Se siente cómodo haciéndolo", dijo el manager de los Rojos, Bryan Price. "Creo que eso es lo más importante. A veces, a medida que los lanzadores se introducen en el papel de clausura, lo toman o se alejan y se ponen a la defensiva. Creo que una vez que ingresó al bullpen creo que estaba persiguiendo esa oportunidad de cierre.



"Realmente se hizo cargo del trabajo el año pasado y realmente salió y tomó el trabajo. Era tan bueno, no solo en las salidas de una sola entrada, sino en las salidas de entrada múltiple. Creo que anhela esa oportunidad de obtener esos últimos tres o seis outs. No es un rasgo que sea universal con los relevistas, algunos muchachos simplemente no actúan de la misma manera en la novena que en la séptima u octava. Es un tipo que ha trascendido los diferentes roles del bullpen y (saltó) a la cima de los candidatos que se sienten cómodos cerrando".



Iglesias ha dado un paso en la dirección correcta en cada una de sus primeras tres temporadas con el club, reduciendo efectivamente su promedio de carreras limpias cada temporada.



La temporada pasada, 28 salvamentos de Iglesias (en 30 oportunidades) se clasificaron sextos en la Liga Nacional y su efectividad de 2.49 lideró al equipo, y por su esfuerzo, recibió el Premio Johnny Vander Meer del capítulo local de la Asociación de Escritores de Béisbol de América como el lanzador más destacado de los Rojos.



Sus ocho salvamentos de al menos dos entradas el año pasado lideraron todas las Grandes Ligas de Béisbol y fueron la mayor cantidad para cualquier lanzador desde que el derecho de los Rojos Danny Graves tuvo 12 en 1999.



"Tengo mis metas establecidas", dijo Iglesias, a través de su intérprete. "Mi objetivo es que cada año tenga que ser cada vez mejor. Así que ese es mi objetivo en este momento que pueda ser un lanzador realmente bueno. Cada vez que vengo aquí (a los entrenamientos de primavera) estoy intentando aprender al menos uno. Algo nuevo. Vengo aquí y en mi mente, tengo que aprender algo hoy". Su objetivo en esta temporada es simple: mejorar contra los bateadores zurdos.



"Tiene todas las armas", dijo Price. "Me refiero a múltiples ángulos de brazo, velocidad, múltiples formas en la bola quebrada, cambio. Tiene todas las armas. Sé que quiere aumentar su éxito contra los bateadores zurdos".