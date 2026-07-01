EEUU opta por no renovar importante acuerdo comercial con México y Canadá

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Estados Unidos no aceptó este miércoles renovar el importante acuerdo comercial con México y Canadá (T-MEC), aunque aseguró que seguirá colaborando con los países vecinos para abordar las deficiencias del pacto y los déficits comerciales con estos países.

México y Canadá enviaron cartas formales solicitando la extensión, mientras que el gobierno de Donald Trump optó por no confirmarla de inmediato, activando un mecanismo de revisiones anuales que mantiene el tratado vigente hasta el 1 de julio de 2036, a menos que algún país decida retirarse formalmente.

"El Acuerdo permanece vigente a la espera de que se resuelvan estas cuestiones o hasta que se produzca la terminación del mismo. Tal como se anunció anteriormente, Estados Unidos se reunirá con México la semana del 20 de julio para celebrar una tercera ronda de negociaciones bilaterales relacionadas con la revisión conjunta del T-MEC", indicó un comunicado oficial emitido hoy por el Embajador Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos.

En la revisión conjunta del 1 de julio no se aprobó la prórroga automática por 16 años, pero se activan revisiones anuales y negociaciones continuas para abordar “deficiencias” y los déficits comerciales de Estados Unidos con México y Canadá.

México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum y con el secretario de Economía Marcelo Ebrard, ha defendido firmemente la continuidad del T-MEC y solicitó formalmente su prórroga por 16 años.

Ebrard confirmó este miércoles que Estados Unidos no quiso renovar el Tratado y explicó que esta decisión no significa que el acuerdo comercial vaya a dejar de surtir efectos mañana, sino que se entrará a un periodo de negociaciones. "No tenemos prisa, pero tampoco nos interesa que haya incertidumbres, y por eso hay que tratar de llegar a un acuerdo. Son muchos temas con los que hemos venido trabajando hace muchos meses", dijo el excanciller.

Canadá, representado por el primer ministro Mark Carney y el ministro responsable del comercio con EE.UU., Dominic LeBlanc, también solicitó la prórroga de 16 años.

En declaraciones previas y durante la reunión virtual del 1 de julio, LeBlanc afirmó que el T-MEC “permanece plenamente en vigor hasta 2036” y puede renovarse en cualquier momento por otro periodo de 16 años.

Canadá argumenta que el acuerdo sigue siendo fundamental para apoyar a trabajadores, agricultores y empresas canadienses, al tiempo que está dispuesto a abordar las preocupaciones estadounidenses sobre aranceles en acero, aluminio, automóviles y madera.

LeBlanc destacó la importancia de continuar las discusiones positivas y bilaterales para mejorar el marco comercial y garantizar la prosperidad y competitividad de América del Norte.