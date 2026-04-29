Congresista presiona a Representante Comercial de EEUU sobre explotación de médicos cubanos en México

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La congresista cubanoamericana Nicole Malliotakis expresó su preocupación ante el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre la continuación de las misiones médicas cubanas en México bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Lo que está sucediendo aquí es que México está participando en lo que equivale a trabajo forzado, esclavitud, trata de personas. Es, básicamente, un esquema de trabajo forzado dirigido por el régimen comunista cubano", señaló la representante federal por el estado de New York en una audiencia ante el Congreso del Representante Comercial de EEUU, Jamieson Lee Greer.



Las declaraciones de Malliotakis ocurren en un momento en que La Habana retira a sus galenos de varios países de la región, entre ellos Guyana, Honduras y Guatemala, tras la finalización de los contratos.

La congresista señaló que México paga miles de millones de dólares al gobierno cubano para contratar médicos y profesionales de la salud, pero el régimen comunista, se queda con ese dinero.

"En realidad, eso no llega a los trabajadores. Y estos médicos se enfrentan a prácticas coercitivas por parte de su gobierno, como la confiscación de pasaportes, retención de salarios, vigilancia, restricciones de movimiento y contacto familiar. Y todo esto está documentado por el Departamento de Estado y grupos de derechos humanos", afirmó Malliotakis en la audiencia.

La legisladora republicana apuntó que, ahora que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio están ejerciendo presión por un cambio de régimen en Cuba, "es el momento adecuado para corregir este error".

Malliotakis urgió a la USTR a utilizar el proceso de revisión de 2026 para presionar a México sobre este tema, y asegurar que se aclare el artículo 23.6 del T-MEC para que, "directa o indirectamente, se ponga fin a la subvención del trabajo forzoso y la trata de personas".



Curiosamente, apuntó la congresista, el T-MEC reconoce el tráfico ilegal de rastros de vida silvestre como una amenaza para el comercio legítimo. "Por eso es impactante que el tráfico de personas con fines de explotación laboral, ya sea que se lleve a cabo a través de misiones médicas gubernamentales o mediante vínculos de servicios con relaciones comerciales, no se aborde con la misma prioridad", dijo.

El representante comercial Greer coincidió con la congresista en que el trabajo forzoso es un tema importante para la administración Trump. "Estados Unidos preside este año la cumbre del G20 y el trabajo forzoso es uno de los temas que estamos tratando. Estamos llevando a cabo una investigación bajo la Sección 301 sobre trabajo forzoso, incluyendo la relativa a México", detalló.

Malliotakis agradeció la atención de la Oficina del Representante Comercial de EEUU sobre este asunto y recalcó que las misiones médicas siguen poniendo miles de millones de dólares en los bolsillos del régimen comunista de la isla caribeña en un momento en que la administración estadounidense busca "debilitarlo económicamente con la esperanza de que veamos algún cambio de régimen".

"Creo que este es el momento adecuado para que tomemos esa medida", concluyó.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado estos programas de misiones de profesionales de la salud cubanos en el exterior como trata de personas, citando prácticas coercitivas similares a las mencionadas por la congresista.

A principios de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe que documenta violaciones sistemáticas a los derechos humanos dentro de las misiones médicas cubanas en el extranjero. El reporte está sustentado en 71 testimonios recopilados por el organismo.



Sin embargo, las misiones médicas cubanas en México han sido defendidas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado en varias ocasiones que la presencia de galenos de la isla responde a un acuerdo bilateral "legal y transparente" con el gobierno cubano.

La mandataria mexicana ha rechazado que se trate de trabajo forzado o explotación laboral, y ha señalado que "tendría que demostrarse" cualquier acusación en ese sentido, insistiendo en que los médicos participan bajo contratos formales y en condiciones que, según el gobierno mexicano, respetan la legislación laboral del país.



Sheinbaum ha argumentado que esta cooperación ha sido clave para atender la escasez de personal médico, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, y que México mantendrá el acuerdo pese a la presión del gobierno estadounidense.