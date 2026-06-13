EEUU elimina al líder máximo del Tren de Aragua en operación conjunta con Venezuela (VIDEO)

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El presidente Donald Trump anunció este viernes que fuerzas del Comando Sur de Estados Unidos ejecutaron un “ataque cinético rápido y letal” que resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fundador y máximo líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

La operación se llevó a cabo en coordinación con el gobierno venezolano, según confirmaron tanto Trump como autoridades de Caracas. El mandatario estadounidense publicó en Truth Social imágenes del operativo y declaró: “Bajo mi dirección, el Comando Sur entregó un ataque cinético rápido y letal para ejecutar con éxito a Niño Guerrero, el infame líder de Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

Trump enfatizó que los miembros del Tren de Aragua “ya no tienen refugio seguro en Venezuela ni en ningún otro lugar” y prometió continuar persiguiendo a sus integrantes “en cualquier momento y lugar”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la operación como un golpe decisivo contra una amenaza transnacional. Rubio, quien ha sido uno de los principales impulsores de la designación del Tren de Aragua como Organización Terrorista Extranjera, destacó que esta acción demuestra la nueva política de “cero tolerancia” de la administración Trump contra el crimen organizado vinculado a Venezuela.



Rubio afirmó que el Tren de Aragua operaba con el apoyo tácito o directo de estructuras del régimen anterior y que su desmantelamiento forma parte de la estrategia para restaurar la seguridad en el hemisferio y proteger a las comunidades estadounidenses afectadas por la violencia de la banda, como extorsión, narcotráfico, trata de personas y asesinatos.

“Niño Guerrero” era buscado por Estados Unidos por cargos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico y múltiples homicidios y su organización criminal creada en la prisión de Tocorón en Venezuela, se expandió por varios países de América Latina y EEUU, donde se le atribuyen crímenes de alto perfil.

Esta operación representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado transnacional en la región durante la segunda administración Trump y refuerza la cooperación entre Washington y el actual gobierno venezolano en materia de seguridad.

El Gobierno de Venezuela, encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, emitió el siguiente comunicado oficial:

“El Gobierno Interino de Venezuela celebra la exitosa operación conjunta con los Estados Unidos que ha permitido neutralizar a Héctor ‘Niño Guerrero’, máximo responsable de la organización criminal Tren de Aragua. Esta acción representa un paso decisivo en la lucha contra el flagelo del crimen organizado que tanto daño ha causado al pueblo venezolano y a la región".



"Venezuela reafirma su compromiso de cooperar con la comunidad internacional para desmantelar todas las estructuras criminales que operaron bajo la protección del régimen anterior. No habrá impunidad para los responsables de extorsión, narcotráfico, trata de personas y violencia. Seguiremos trabajando de la mano con Estados Unidos y los países hermanos hasta restaurar la paz y la seguridad en nuestro territorio.”