EEUU restringe visas a personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

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El Departamento de Estado anunció este lunes restricciones de visas a 75 personas vinculadas con el Cártel de Sinaloa, con base en México, como parte de los esfuerzos de la Administración Trump para erradicar los grupos narcoterroristas que operan en el hemisferio occidental.

Al anunciar la medida en la red social X, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que “la Administración Trump continúa haciendo que nuestra nación y nuestra región sean más seguras y fuertes. El Departamento de Estado continuará protegiendo a los estadounidenses de peligrosos narcoterroristas”.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Estado aseguró que estos 75 individuos, cuyos nombres no han sido divulgados, son familiares o colaboradores personales o empresariales cercanos a personas relacionadas con esta organización narcoterrorista.

“El Cártel de Sinaloa trafica fentanilo ilícito, sustancia que el Presidente designó como arma de destrucción masiva, y otras drogas letales que perjudican a las comunidades estadounidenses”, precisaron.

“La imposición de restricciones de visa a los narcotraficantes, a sus familiares y a sus socios personales y comerciales cercanos no solo impedirá su entrada a nuestra nación, sino que también servirá como elemento disuasorio contra la continuación de actividades ilícitas”, agrega.

En 2025, EEUU designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global especialmente designado, junto al Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, el Cártel de Jalisco, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia michoacana, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.

Esta designación niega a los miembros o personas vinculadas a la agrupación criminal el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan para llevar a cabo atentados. También posibilita acciones policiales de otras agencias de los Estados Unidos y otros Gobiernos en su contra.

El Cártel de Sinaloa es uno de los cárteles más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas a EEUU, que ha utilizado la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios del gobierno y periodistas, dice la nota de designación.

La semana pasada, la Administración Trump anunció sanciones a casinos vinculados al Cártel del Noreste, los cuales junto a operadores de alto rango, están involucrados en “lavado de dinero, narcotráfico y contrabando de personas a lo largo de corredores fronterizos clave, incluido Nuevo Laredo”.

A través de un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que la medida busca impactar las fuentes monetarias y logísticas que sustentan a uno de los grupos más violentos de México, designado por EEUU como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado.

De acuerdo con la Cancillería estadounidense, el Cártel del Noreste representa una amenaza para Estados Unidos y México, como se demostró durante el ataque de marzo de 2022 contra el Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, que elevó las alarmas sobre las amenazas al personal estadounidense.