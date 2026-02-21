EEUU da por "capturado" a Tareck El Aissami

Getting your Trinity Audio player ready...

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) muestra como "capturado" a Tareck Zaidan El Aissami, una de las figuras más importantes del régimen chavista.

Hasta hace poco, El Aissami figuraba como un prófugo de la justicia estadounidense.

En abril de 2024, El Aissami fue arrestado por la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela y actualmente se encuentra detenido en Venezuela, aclaró ICE.

La agencia federal recuerda que el hombre de 45 años que ocupó varios cargos de alto nivel en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que fue designado desde 2017 por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos entre los Cabecillas del Narcotráfico Mundial.

La Casa Blanca había señalado que el Tren de Aragua creció significativamente mientras Tareck El Aissami se desempeñó como gobernador de Aragua entre 2012 y 2017.

En 2019 fue incluido en la lista de los más buscados por ICE y en 2020 el Departamento de Estado ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que llevara a su captura por narcoterrorismo.



El Aissami fue detenido en abril de 2024 por la Fiscalía venezolana, acusado de traición a la patria, legitimación de capitales, asociación para delinquir y corrupción, por sus presuntos vínculos con una trama millonaria de corrupción que operaba en la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas estatales.

El exministro de Petróleo había renunciado a su cargo luego de que fueran detenidos varios altos funcionarios de su entorno relacionados con el caso.

El funcionario llegó a ser Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia (2008-2012), Gobernador del estado Aragua (2012-2017), Vicepresidente Ejecutivo de la República (2017-2018), Ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional (2018-2021) y Ministro del Poder Popular de Petróleo (2020-2023): Cargo clave, con presidencia de PDVSA y controló la industria petrolera en un período crítico.