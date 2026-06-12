De refugiado político en EEUU a pedir el asesinato de Rubio: el caso del cubano Roberto García Cabrejas

Getting your Trinity Audio player ready...

Cuando Roberto García Cabrejas solicitó refugio político en la entonces Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana en 2003 aseguró que temía por su vida. En documentos entregados a funcionarios estadounidenses afirmó que sufría persecución, amenazas, arrestos y vigilancia por parte de la Seguridad del Estado cubana, según conoció Martí Noticias de fuentes verificadas.

Tras obtener refugio político y establecerse en Estados Unidos en 2005, el mismo hombre comenzó a utilizar sus redes sociales para defender públicamente al régimen cubano, afirmar que muchos refugiados no habían sido realmente perseguidos y asegurar que quienes vinieron por esa vía buscaban “mejores horizontes económicos” y no sufrían una verdadera persecución.

Las arengas de García Cabrejas han escalado con el paso de los años hasta justificar el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y lanzar ataques verbales contra figuras del exilio y políticos estadounidenses. En sus videos ha llegado a pedir “pegarle un balazo a Marco Rubio” como solución a los problemas de Cuba.

Documentos en poder de Martí Noticias muestran cómo García Cabrejas solicitó a las autoridades estadounidenses una visa de salida para él y su familia alegando: “los ataques han llegado a tal extremo que ponen día por día en peligro hasta mi propia vida”.

Años después de obtener refugio político, el propio García Cabrejas contradijo públicamente esas alegaciones: “Ninguno de nosotros salimos [de Cuba] porque se nos perseguía, porque se nos torutura [sic], porque se nos encarcela, porque somos víctimas de un acoso. Eso es totalmente falso. Salimos por una necesidad (...) de ampliar nuestros horizontes económicos”, dijo.

Lejos de mantener distancia del régimen que afirmó perseguirlo, García Cabrejas, conocido como “El Invicto”, sobrenombre utilizado frecuentemente por Fidel Castro, se ha convertido en una figura visible de marchas favorables al gobierno cubano en Estados Unidos y ha viajado repetidamente a la Isla, donde ha promovido hoteles y negocios sancionados por Washington y vinculados a GAESA , el conglomerado económico controlado por los militares cubanos.

Del activismo opositor al enfrentamiento con el exilio

Documentos exclusivos revisados por Martí Noticias muestran que la solicitud de refugio de García Cabrejas estuvo respaldada por tres fotografías, dos recortes de prensa y referencias personales. Entre ellas figuraban opositores y exiliados a quienes posteriormente atacó públicamente.

Martí Noticias obtuvo estos documentos de una fuente verificada cercana a García Cabrejas.

En su expediente migratorio se presentó como dirigente de varias organizaciones opositoras y de apoyo a presos políticos en Santiago de Cuba. Sin embargo, años después afirmó que en la Isla no existían presos políticos y calificó de fraudulenta parte de aquella actividad.

En uno de sus videos, publicado bajo el título “Tráfico de personas por parte de disidentes cubanos”, aseguró conocer mecanismos utilizados por algunos solicitantes para obtener refugio político mediante avales y expedientes preparados para entrevistas migratorias.

“¿Cómo se puede fabricar un preso político en Cuba?”, se pregunta García Cabrejas en la grabación. “Se le pueden hacer los avales. Se le puede consignar un expediente como si estuviera preso. La función de este líder opositor es transmitir a Amnistía Internacional lo que esta persona fue. Esta práctica es muy común en Cuba (...) una forma de emigrar que ha presentado el pueblo”.

“Los funcionarios norteamericanos no saben cuánto le pueden mentir estas personas [los solicitantes de refugio]”, añadió.

Los testigos y pruebas de su caso de refugio

Entre las referencias presentadas por García Cabrejas para respaldar su solicitud de refugio figuraba el periodista Rolando Cartaya, a quien años después acusó públicamente de censurar sus colaboraciones para Radio Martí.

“Es imposible que una persona cambie de un día a otro diametralmente su punto de vista. Él dejó de colaborar inmediatamente después de la Primavera Negra con Radio Martí y una vez que llegó a Estados Unidos comenzó su defensa de la dictadura cubana”, dijo Rolando Cartaya, ex periodista de Martí Noticias con quien García Cabrejas mantenía comunicación mientras residía en Cuba.

Cartaya, quien actualmente dirige el programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, asegura haber denunciado el caso ante las autoridades migratorias estadounidenses.

“El caso de García Cabrejas no es solo un recordatorio de las grietas del sistema de refugio político, sino una afrenta directa a las víctimas del castrismo”, afirmó Cartaya.

García Cabrejas acusó sin pruebas a Cubanet y Radio Martí de censura porque según dijo , no se le permitía hablar de los cinco espías de la Red Avispa presos en EEUU a los que él se refería como “héroes” y “luchadores antiterroristas”.

Cartaya rechaza cualquier acusación de censura y considera llamativo que García Cabrejas no fuera encarcelado durante la Primavera Negra de 2003, cuando decenas de periodistas independientes y opositores fueron condenados a largas penas de prisión.

Tanto Álvaro Alba, director interino de la Oficina de Transmisiones a Cuba, como Roberto Hechevarría, director de Cubanet, rechazaron las acusaciones de censura formuladas por García Cabrejas y defendieron la libertad editorial de ambos medios.

“Fauna extremista de Miami”

Otro de los testigos presentados por García Cabrejas fue Nelsy Ignacio Castro, coordinador en el exilio del Partido del Pueblo, organización en la que militaba.

Años después, García Cabrejas lo calificó de terrorista y extremista, miembro de la llamada “fauna extremista de Miami”. También lo acusó, sin presentar pruebas , de planear atentados contra actividades oficiales del régimen cubano e instalaciones estratégicas en el oriente del país como represas y termoeléctricas.

Martí Noticias también ha documentado una relación sostenida entre García Cabrejas y el canal de YouTube Guerrero Cubano, identificado por investigadores y organizaciones independientes como una plataforma vinculada a la Seguridad del Estado cubana.

Publicaciones revisadas por esta redacción muestran a García Cabrejas respaldando contenidos difundidos por ese canal, validando algunas de sus narrativas e incluso solicitando encuentros en La Habana con las personas que operan el proyecto.

Largo historial de activismo pro régimen cubano

“Si tienen hue… vayan y busquen a Raúl Castro”, dijo el pasado mayo el residente permanente en EEUU tras la acusación formal de un tribunal federal en Florida contra el dictador cubano por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y la muerte de cuatro pilotos de la organización humanitaria.

“Tumbamos las avionetas, ¿y qué?”, agregó en otro de sus videos, donde expresa apoyo al régimen cubano y lanza ataques contra el exilio. En otra grabación amenaza incluso con profanar las tumbas de miembros de la Brigada 2506 que combatieron en Bahía de Cochinos.

En otro video recientemente publicado García Cabrejas presenta un pasaporte estadounidense y un cubano, sugiriendo falsamente que es ciudadano de EEUU mientras reta a más de 35,000 exiliados que habían recogido firmas pidiendo su deportación a Cuba.

¿Puede revisarse su caso de refugio?

El abogado de inmigración Wilfredo Allen consideró que esto podría ser utilizado en su contra. “Afirmar falsamente que eres ciudadano americano es un delito”, dijo a Martí Noticias.

Allen también aseguró que, si bien es cierto que es difícil probar que el refugio de García Cabrejas fue obtenido de manera fraudulenta hace 21 años, “la conducta posterior puede ser un elemento que las autoridades tomen en cuenta al revisar un caso migratorio”.

La aparente contradicción entre el expediente de refugio presentado por García Cabrejas y sus posteriores declaraciones públicas ha llevado a ex compañeros de la oposición, periodistas y activistas a solicitar una revisión de su caso por parte de las autoridades migratorias.

Martí Noticias solicitó comentarios a García Cabrejas sobre los documentos revisados, las declaraciones citadas en este reportaje y las críticas formuladas por antiguos compañeros de oposición. Al cierre de esta edición no había respondido.