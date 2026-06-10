Mario Díaz-Balart pide revisar residencia de familiares de Alejandro Castro Espín en EEUU

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El congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart solicitó este martes al secretario de Estado, Marco Rubio, y al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que revisen la situación migratoria de familiares cercanos de Alejandro Castro Espín, hijo del exgobernante Raúl Castro y una de las figuras más influyentes del aparato de inteligencia cubano.

En una carta enviada a ambos funcionarios, Díaz-Balart expresó preocupación por los reportes de prensa que indican que altos miembros del Partido Comunista de Cuba y familiares directos habrían obtenido entrada legal, residencia permanente e incluso ciudadanía estadounidense.

El legislador cita específicamente el caso de Ana Adis Cardero Pacheco, suegra de Alejandro Castro Espín, quien según reportes vive en el sur de Florida como residente permanente y viaja regularmente a Cuba. De acuerdo con la misiva, Cardero Pacheco habría llegado a Estados Unidos en 2013 con una visa de turista obtenida en México y posteriormente obtuvo la residencia permanente en 2023.

Martí Noticias pudo confirmar con fuentes verificadas que Cardero Pacheco es residente permanente de Estados Unidos.

La carta también señala que Cardero Pacheco es viuda del coronel Hugo Leandro Rueda Jomarrón, identificado como un alto oficial vinculado a la represión en la provincia de Santiago de Cuba y participante en misiones militares cubanas en Angola y Nicaragua. Además, menciona que Meurys Yisell Rueda Cardero, hermana de la esposa de Alejandro Castro Espín, reside en Hialeah y habría adquirido la ciudadanía estadounidense.

Díaz-Balart argumenta que existen indicios de que ambas mujeres han respaldado públicamente posiciones favorables al régimen cubano. Entre los ejemplos citados figuran una carta de apoyo a Hugo Chávez firmada en 2012 y otro documento suscrito en 2006 en el que se acusaba a Estados Unidos de tolerar grupos considerados hostiles por el gobierno cubano.

El congresista recordó que la legislación migratoria estadounidense establece restricciones para personas afiliadas a partidos comunistas o totalitarios y pidió a las autoridades evaluar si estas personas fueron admitidas legalmente al país. Asimismo, sugirió que, de encontrarse violaciones a la ley, se proceda a revocar los beneficios migratorios otorgados.

La solicitud se produce apenas días después de que el Departamento de Estado sancionara a Alejandro Castro Espín por su papel en la represión en Cuba, una medida anunciada el pasado 4 de junio por la administración del presidente Donald Trump.