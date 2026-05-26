Investigación federal sobre red de influencia cubana en EEUU señala a diplomático del régimen

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Autoridades federales de Estados Unidos investigan una presunta operación de influencia extranjera vinculada al régimen cubano en territorio estadounidense, según un reporte de Fox News Digital que señala al diplomático cubano David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, como una de las figuras bajo escrutinio.

De acuerdo con Fox News Digital, la pesquisa estaría siendo realizada por los departamentos de Justicia, Estado y Tesoro, y busca determinar si organizaciones y activistas en EEUU participaron en una campaña de influencia extranjera a favor del gobierno cubano.

El medio atribuyó la información a fuentes conocedoras de la investigación. Hasta el momento, no se ha informado públicamente de cargos penales contra Ramírez Álvarez ni contra las organizaciones mencionadas.

Lo más complicado de la investigación

En entrevista con Martí Noticias, la investigadora Gelet Martínez, de ADN Cuba, advirtió que el caso se mueve en una zona legal compleja: la diferencia entre el activismo político protegido por la Constitución estadounidense y una actividad presuntamente coordinada o dirigida por una potencia extranjera.

“Ese es el tema complicado aquí”, dijo Martínez. “Comprobar en qué momento este activismo político en Estados Unidos está dirigido no solo por una potencia extranjera, sino también por un extranjero”.

Martínez explicó que, bajo determinados requisitos, una persona u organización que actúe bajo dirección extranjera podría estar obligada a registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, conocida como FARA.

“Eso es algo legal, pero hay que registrarse”, señaló. “Y si tú buscas en FARA, te vas a dar cuenta de que, a pesar de toda esta actividad que uno ve del régimen cubano constantemente, no existen agentes extranjeros. Es casi inexistente el registro en relación con Cuba”.

Diplomático cubano habla a sindicatos y organizaciones

El reporte de Fox News Digital describe una reunión celebrada el 9 de mayo en el Machinists Hall, en Wilmington, California, donde activistas de izquierda y organizaciones procubanas se reunieron con Ramírez Álvarez por videoconferencia. Según el medio, el diplomático habló sobre proyectos legislativos en el Congreso, campañas de cabildeo, aliados políticos en Washington y esfuerzos para presionar a legisladores con el objetivo de levantar sanciones contra Cuba.

Entre las iniciativas mencionadas por Fox News figuran la “United States-Cuba Trade Act of 2025”, impulsada por el senador demócrata Ron Wyden; un proyecto complementario del representante James McGovern; la “New Good Neighbor Act” de la congresista Nydia Velázquez; y una resolución sobre poderes de guerra presentada por el senador Tim Kaine.

El reporte sostiene que investigadores federales examinan si la coordinación entre Ramírez Álvarez y grupos activistas cruzó la línea entre la defensa política protegida y una actividad política dirigida por un gobierno extranjero.

El régimen lo niega todo

La Embajada de Cuba en Washington negó irregularidades. Un portavoz dijo a Fox News Digital que los diplomáticos cubanos “cumplen estrictamente” con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que relacionarse con organizaciones de la sociedad civil forma parte de las funciones diplomáticas normales.

La representación cubana también afirmó que sus funcionarios no alientan a ciudadanos u organizaciones estadounidenses a actuar contra el orden constitucional de EEUU.

Gelet Martínez sostuvo, sin embargo, que las autoridades estadounidenses deberían examinar no solo reuniones o declaraciones públicas, sino también una estructura de trabajo más amplia que, según ella, lleva años operando en distintas ciudades del país.

Un trabajo de inteligencia de años

“Esto no es algo que ocurrió ahora. Esto viene ocurriendo hace muchísimos años”, afirmó la investigadora. “Muchas personas vienen alertando sobre el tema, investigadores y activistas cubanos del exilio”.

A juicio de Martínez, uno de los aspectos que merece atención es la aprobación de resoluciones favorables al régimen cubano en gobiernos locales de Estados Unidos.

“Hay algo muy contundente, en mi opinión, que va a las resoluciones que se han publicado, que se han firmado aquí en Estados Unidos”, dijo. “Estamos hablando de decenas de resoluciones que se han firmado a favor del régimen cubano a nivel de gobiernos locales por todo Estados Unidos”.

La investigadora vinculó esas campañas con la llamada Red Nacional con Cuba y con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, una entidad creada por el gobierno cubano en 1960 para canalizar relaciones con organizaciones extranjeras y campañas de solidaridad.

“La Red Nacional con Cuba es el brazo que trabaja con el ICAP aquí”, dijo Martínez. “Es el que coordina los viajes con el ICAP y con Amistur, que es la agencia de ICAP”.

El ICAP de Fernando González

Fox News Digital también identificó al ICAP como una pieza relevante en las relaciones entre funcionarios cubanos y activistas estadounidenses. El reporte recordó que el organismo está dirigido por Fernando González Llort, uno de los llamados “Cinco Cubanos”, condenados años atrás en EEUU por cargos relacionados con espionaje y luego liberados tras cumplir prisión.

Según el medio estadounidense, investigadores examinan cómo Ramírez Álvarez y otros funcionarios cubanos construyen vínculos entre activistas estadounidenses y el ICAP.

La investigación periodística de Fox News Digital afirma que el comité U.S. Hands Off Cuba (EEUU Manos Fuera de Cuba) forma parte de una red más amplia de 145 organizaciones, con ingresos anuales colectivos de aproximadamente 1.000 millones de dólares, que incluiría sindicatos, grupos universitarios, coaliciones antibélicas, organizaciones socialistas, entidades religiosas y grupos de defensa legal.

El reporte atribuye el financiamiento y apoyo de varias de esas organizaciones al empresario estadounidense Neville Roy Singham, radicado en Shanghái, a quien describe como cercano al Partido Comunista Chino y a su alianza con el régimen cubano.

Martínez dijo que cualquier pesquisa sobre estas redes será compleja por la cantidad de organizaciones, nombres y vínculos acumulados durante décadas.

“Va a ser una investigación complicada”, afirmó. “Van a tener que empezar por esa telaraña y desarrollarla. Hay organizaciones que son muy antiguas”.

Una red que ha operado durante años

La investigadora insistió en que el punto central no es criminalizar opiniones políticas ni impedir que personas u organizaciones defiendan el levantamiento de sanciones contra Cuba, sino esclarecer si existió coordinación directa con funcionarios del régimen cubano y si, en ese caso, se cumplieron las obligaciones legales correspondientes en EEUU.

“Si tu organización, si tu activismo está dirigido por una persona extranjera, deberías, en ciertos casos, bajo ciertos requisitos, registrarte”, reiteró.

Fox News Digital señaló que las organizaciones mencionadas describen públicamente su trabajo como activismo de “solidaridad”, ayuda humanitaria, organización laboral, defensa “antiimperialista” y oposición a las sanciones estadounidenses.

El medio indicó que varias de las entidades contactadas no respondieron a solicitudes de comentarios.

Para Martínez, el caso puede abrir una etapa de mayor escrutinio sobre una red que, según ella, ha operado durante años con poca atención pública. “Qué bueno que las autoridades lo están investigando”, concluyó. “Hay aquí toda una telaraña de grupos que se ha dejado correr durante muchos años”.