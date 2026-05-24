Citan a Hasan Piker y Medea Benjamin por viajes a Cuba en investigación federal: Fox News

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro (DOJ) de Estados Unidos emitió citaciones contra el comentarista político Hasan Piker y la fundadora de CodePink Medea Benjamin en relación con viajes realizados a Cuba, en medio de investigaciones federales sobre activismo político vinculado al régimen de La Habana, reportó Fox News Digital.

Las autoridades buscan información vinculada a visitas organizadas o promovidas bajo programas de intercambio y solidaridad con Cuba.

Según una investigación publicada el sábado por el medio estadounidense, el DOJ y el Departamento del Tesoro investigan a organizaciones sin fines de lucro y líderes que presuntamente colaboran con el régimen de La Habana en una campaña de influencia.

Aunque hasta ahora no se han presentado cargos formales contra ninguno de los involucrados, las citaciones forman parte de una indagación más amplia sobre posibles violaciones a regulaciones federales relacionadas con viajes, financiamiento y actividades políticas vinculadas al gobierno cubano.

De acuerdo con Fox News, las citaciones administrativas, denominadas "Solicitudes de Información" (RFI, por sus siglas en inglés), buscan información financiera, logística y de comunicaciones relacionada con los viajes que ambos realizaron a la isla en marzo pasado, con delegaciones de la flotilla "Convoy Nuestra América", una red global de simpatizantes comunistas, activistas e influyentes que llevaron suministros al régimen cubano.

El caso ha generado reacciones divididas en redes sociales y entre organizaciones de derechos civiles. Sectores conservadores argumentan que las autoridades deben investigar posibles vínculos financieros o políticos con gobiernos sancionados por Washington, mientras que defensores de libertades civiles sostienen que las citaciones podrían tener un efecto intimidatorio sobre periodistas, activistas y creadores de contenido críticos de la política exterior estadounidense.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, el DOJ no había divulgado detalles completos sobre el alcance de la investigación ni sobre posibles acciones futuras.

El reporte original de Fox News identifica a 145 grupos, entre ellos CodePink, The People’s Forum, Party for Socialism and Liberation, BreakThrough News y Tricontinental, que en conjunto manejan alrededor de $1.000 millones en ingresos anuales. Según el reporte, las organizaciones bajo escrutinio abarcan sindicatos, ONGs, campañas de solidaridad, redes de viajes, grupos políticos socialistas y medios de comunicación.

Expertos legales citados por el medio estadounidense dijeron que la investigación podría ser un asunto de aplicación civil gestionado por la OFAC o potencialmente convertirse en un caso penal en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.