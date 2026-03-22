Exigen renuncia de directivo de la OIJ por apoyo a la dictadura cubana

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La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), condenó el viernes la postura del Secretario General del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), Alexandre Pupo Quintino, a quien considera irreconciliable con el cargo que desempeña.

Pupo Quintino se encuentra entre los participantes en el “Convoy Nuestra América” formado por representantes de ONGs internacionales y partidos políticos alineados al régimen de La Habana. Los delegados fueron recibidos en un acto en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos presidido por el gobernante Miguel Díaz-Canel.

“La foto que se viralizó esta semana es realmente gravísima e indignante porque muestra, entre otros, al Secretario General de la OIJ participando de acciones militantes defendiendo la dictadura cubana”, expresó Julieta Altieri, presidenta de Juventud LAC.

“Y esto es inadmisible, porque la OIJ depende del financiamiento y del aporte de los contribuyentes a quienes debería representar. Esos contribuyentes son todos los Estados iberoamericanos. Sin embargo, la máxima autoridad de este ente decide alinearse con un régimen que lleva más de 60 años reprimiendo libertades, persiguiendo por opositores y negando los derechos básicos y humanos de todos los cubanos”, precisó Altieri.

La presidenta de Juventud LAC asegura que el enrolamiento de Pupo Quintino en la flotilla no es producto de la ingenuidad. “Es complicidad, porque cuando elegís callar frente a una dictadura, o peor, participar en acciones que la legitimen, estás tomando partido. Y lo más indignante es que lo hacen desde un cargo que se supone que tendría que ser neutral, que tendrían que ser responsables, y que tendrían que tener un expreso compromiso con la democracia”, argumentó.

En su misiva, la organización afirma que en un escenario internacional donde aumenta el recelo hacia los organismos multilaterales, cuestionados por su ineficacia o falta de compromiso para atender el sufrimiento de millones de víctimas de violaciones sistemáticas de derechos humanos, actuaciones como la de Pupo Quintino solo profundizan la ruptura entre ciudadanía e instituciones.

Juventud LAC también resalta que la situación es preocupante, teniendo en cuenta que está a punto de celebrarse en Madrid una nueva Cumbre Iberoamericana, y en lugar de fortalecer la legitimidad del sistema, comportamientos de este tipo la erosionan y proyectan una imagen de desconexión con los principios democráticos que estas instancias aseguran defender.

“Mientras millones de jóvenes en Iberoamérica demandan más democracia, más derechos y más libertad, en Cuba estas aspiraciones siguen siendo criminalizadas. Los jóvenes cubanos no han tenido, en más de 60 años, la posibilidad de expresarse libremente, de organizarse políticamente o de decidir su futuro sin temor a la represión. Ignorar esta realidad, o peor aún, participar en iniciativas que la encubren, constituye una falta ética y política inaceptable”, enfatiza Juventud LAC.

En declaraciones a la prensa, en La Habana, Pupo Quintino expresó que “estar aquí es también estar codo a codo con la juventud cubana”, obviando los cientos de jóvenes que cumplen prisión en las cárceles por pedir libertad y respeto a los derechos humanos.

De acuerdo con sus afirmaciones, América Latina está atenta y solidaria para brindar todo el apoyo posible para que puedan superar esta situación y recuperar plenamente los derechos y la soberanía que le corresponden al pueblo cubano.

El directivo de la OIJ aludió a las reuniones ministeriales de los 21 países iberoamericanos en las que se ha rechazado el embargo de Estados Unidos a Cuba.

“Por eso estamos aquí: para reiterar nuestra solidaridad y respaldar las declaraciones que los ministros ya han emitido en contra de ese bloqueo, cuyo único efecto es perjudicar la vida cotidiana de las personas, especialmente de los jóvenes”, dijo.

También envió un mensaje al “pueblo cubano”, llamándolo a seguir resistiendo, como hacen desde el poder Díaz-Canel y sus ministros.

“Al pueblo cubano que sigan el aguante y que desde afuera le seguimos mirando con mucha esperanza, con mucha expectativa de que el coraje que han demostrado a lo largo de estos años, en especial desde que el bloqueo se intensificó, es una señal de que hay camino adelante y que cuenten con nosotros en lo que sea posible”, señaló.

La carta de Juventud LAC concluye haciendo un llamado a exigir la renuncia inmediata de Pupo Quintino “y ponerse del lado de quienes hoy siguen siendo oprimidos, perseguidos y silenciados en nuestra región”.

“La credibilidad del sistema iberoamericano está en juego, y hoy requiere decisiones firmes, no silencios cómplices”, concluye el mensaje.